«Зенит-2» сыграл вничью со «Спартаком-Нальчиком», Погребняк не забил пенальти

Матч 27-го тура первенства ФНЛ между «Зенитом-2» и «Спартаком» из Нальчика, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился вничью - 1:1.

На 37-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Шарифа Мухаммада. В конце первого тайма хозяева заработали пенальти, но его не реализовал Кирилл Погребняк. Удар форварда отбил вратарь спартаковцев Антон Антипов. Сине-бело-голубые отыгрались на 88-й минуте, гол забил Илья Зуев.

Подопечные Владислава Радимова не смогли победить в пятом матче подряд. Набрав 33 очка, зенитовцы занимают 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. Клуб из Нальчика идет на 14-й позиции и имеет в активе 30 очков. Подопечные Хасанби Биджиева сыграли вничью в третьем матче подряд.

В 28-м туре первенства «Зенит-2» сыграет на выезде против «Луча-Энергии», а «Спартак-Нальчик» примет дома «Волгарь». Матчи состоятся 26 марта.