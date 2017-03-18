«Зенит-2» сыграл вничью со «Спартаком-Нальчиком», Погребняк не забил пенальти
Матч 27-го тура первенства ФНЛ между «Зенитом-2» и «Спартаком» из Нальчика, проходивший в Санкт-Петербурге, завершился вничью - 1:1.
На 37-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Шарифа Мухаммада. В конце первого тайма хозяева заработали пенальти, но его не реализовал Кирилл Погребняк. Удар форварда отбил вратарь спартаковцев Антон Антипов. Сине-бело-голубые отыгрались на 88-й минуте, гол забил Илья Зуев.
Подопечные Владислава Радимова не смогли победить в пятом матче подряд. Набрав 33 очка, зенитовцы занимают 12-е место в турнирной таблице ФНЛ. Клуб из Нальчика идет на 14-й позиции и имеет в активе 30 очков. Подопечные Хасанби Биджиева сыграли вничью в третьем матче подряд.
В 28-м туре первенства «Зенит-2» сыграет на выезде против «Луча-Энергии», а «Спартак-Нальчик» примет дома «Волгарь». Матчи состоятся 26 марта.
Матч
Зенит-2 - Спартак-Нальчик - 1:1 (0:1)
Голы
Мухаммад 37 (0:1). Зуев 88 (1:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Чернов, Зуйков, Карпов, Зуев, Бавин, Батютин, Зырянов, Сиротов, Проничев, Погребняк
Спартак-Нальчик: Антипов, Марченко, Семёнов, Кузнецов, Мурачёв, Богатырев, Крамаренко, Мухаммад, Дроздов, Войнов, Бойчук
Предупреждения:
Зуйков, 34 - нет
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
18 марта 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция