«Лестер» обыграл «Вест Хэм» и одержал четвертую победу подряд после отставки Раньери
Матч 29-го тура чемпионата Англии
между «Вест Хэмом» и «Лестером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча –
3:2 в пользу «Лестера».
В составе победителей отличились
Рияд Марез, Роберт Хут и Джейми Варди. У «молотобойцев» забивали Мануэль
Лансини и Андре Айю.
«Лестер» набрал 30 очков и
занимает 15-е место в чемпионате Англии. Отметим, что это четвертая победа
команды подряд после отставки Клаудио Раньери. При Крэйге Шекспире на посту
главного тренера «лисы» ранее обыграли «Ливерпуль» и «Халл» в чемпионате Англии
(оба раза по 3:1) и «Севилью» в Лиге чемпионов (2:0). «Вест Хэм» на 11 месте –
33 очка.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
29-й тур
Матч
Вест Хэм - Лестер Сити - 2:3 (1:3)
Голы
Марез 5 (0:1). Хут 8 (0:2). Лансини 20 (1:2). Варди 39 (1:3). Айю 63 (2:3).
Состав
Вест Хэм: Рэндольф, Крессуэлл (Масуаку, 73), Рид (Снодграсс, 18), Фонте, Байрэм, Антонио, Куяте, Обьянг (Фернандес, 67), Лансини, Кэрролл, Айю
Лестер Сити: Шмейхель, Беналуань, Хут, Фукс, Симпсон, Олбрайтон, Марез (Чилуэлл, 87), Ндиди, Дринкуотер, Варди (Слимани, 76), Окадзаки (Муса, 76)
Предупреждения:
нет - Дринкуотер, 56
Судья:
Роджер Ист (Англия)
Место и дата
18 марта 18:00, Аптон Парк, Онлайн-трансляция