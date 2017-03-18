Дмитрий Чернышенко: Смерть Сергея Гимаева стала шоком для нас
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко
прокомментировал новость о смерти Сергея Гимаева. Напомним, что
известный комментатор, хоккейный эксперт, заслуженный тренер России скончался
на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.
«Скоропостижная кончина Сергея Гимаева стала
настоящим шоком для всех из нас. Несомненно, Сергей Наильевич был одним из
самых уважаемых и узнаваемых людей в нашем хоккее. Благодаря своему высочайшему
профессионализму и тонкому пониманию хоккея он, как никто другой, за последние
годы способствовал популяризации своей любимой игры, в которой прожил и
завершил столь яркую и насыщенную жизнь», - цитирует Чернышенко «Р-Спорт».
В качестве игрока Гимаев выступал за куйбышевский и
петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978—1985),
обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный
обладатель Кубка европейских чемпионов.
С 1986 года работал
тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой
1978 года рождения, помогая Владимиру
Шадрину, стал чемпионом Европы.
С 2000-х годов Гимаев
работал комментатором и хоккейным экспертом.