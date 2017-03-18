Дмитрий Чернышенко: Смерть Сергея Гимаева стала шоком для нас

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал новость о смерти Сергея Гимаева. Напомним, что известный комментатор, хоккейный эксперт, заслуженный тренер России скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле.

«Скоропостижная кончина Сергея Гимаева стала настоящим шоком для всех из нас. Несомненно, Сергей Наильевич был одним из самых уважаемых и узнаваемых людей в нашем хоккее. Благодаря своему высочайшему профессионализму и тонкому пониманию хоккея он, как никто другой, за последние годы способствовал популяризации своей любимой игры, в которой прожил и завершил столь яркую и насыщенную жизнь», - цитирует Чернышенко «Р-Спорт».

В качестве игрока Гимаев выступал за куйбышевский и петербургский СКА, ЦСКА и сборную СССР. Сергей Гимаев - многократный чемпион СССР (1978—1985), обладатель Кубка СССР (1977, 1979), многократный обладатель Кубка европейских чемпионов.

С 1986 года работал тренером с юношескими сборными страны 1972 и 1973 годов рождения. С командой 1978 года рождения, помогая Владимиру Шадрину, стал чемпионом Европы.

С 2000-х годов Гимаев работал комментатором и хоккейным экспертом.



