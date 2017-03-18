Лукаку с 21 голом вышел на первое место в списке лучших бомбардиров АПЛ

Нападающий «Эвертона» Ромело Лукаку, оформив дубль в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии с «Халл Сити» (4:0), вышел на первое место в гонке лучших бомбардиров нынешнего сезона.

В его активе 21 гол, при этом все мячи он забил с игры.

У форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна 19 голов (четыре - с пенальти).

Третье место в списке главных голеадоров АПЛ у Алексиса Санчеса из «Арсенала», в активе которого 18 голов (два - с пенальти).