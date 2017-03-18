Лукаку с 21 голом вышел на первое место в списке лучших бомбардиров АПЛ
Нападающий «Эвертона» Ромело Лукаку, оформив дубль в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии с «Халл Сити» (4:0), вышел на первое место в гонке лучших бомбардиров нынешнего сезона.
В его активе 21 гол, при этом все мячи он забил с игры.
У форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна 19 голов (четыре - с пенальти).
Третье место в списке главных голеадоров АПЛ у Алексиса Санчеса из «Арсенала», в активе которого 18 голов (два - с пенальти).
Матч
Эвертон - Халл Сити - 4:0 (1:0)
Голы
Колверт-Льюин 9 (1:0). Валенсия 79 (2:0). Лукаку 90 (3:0). Лукаку 90 (4:0).
Состав
Эвертон: Роблес, Уильямс, Джагелка, Коулмэн, Бэйнс, Дэвис (Валенсия, 77), Гуйе, Колверт-Льюин (Мори, 56), Шнайдерлин (Бэрри, 30), Баркли, Лукаку
Халл Сити: Якупович, Магуайр, Робертсон, Дэвис (Гросицки, 64), Раноккиа, Н'Диай, Хаддлстоун, Клукас, Маркович (Аль-Мухаммади, 86), Эрнандес (Диоманде, 82)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Хаддлстоун, 73
Судья:
Пол Тирни (Англия)
Место и дата
18 марта 18:00, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция