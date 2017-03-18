Ари: Сыграть вничью с лидером - всегда хороший результат

Форвард «Локомотива» Ари прокомментировал ничейный счет в дерби с московским «Спартаком» (1:1) в рамках 20-го тура РФПЛ.

- У меня был второй момент, когда я не очень хорошо обработал мяч грудью. При более удачной обработке это был бы голевой момент. К сожалению, забить дважды не получилось.

- В итоге только ничья.

- В любом случае, сыграть с лидером чемпионата вничью - это всегда хороший результат.



