Ари: Сыграть вничью с лидером - всегда хороший результат
Форвард «Локомотива» Ари прокомментировал ничейный счет в дерби с московским «Спартаком» (1:1) в рамках 20-го тура РФПЛ.
- У меня был второй момент, когда я не очень хорошо обработал мяч грудью. При более удачной обработке это был бы голевой момент. К сожалению, забить дважды не получилось.
- В итоге только ничья.
- В любом случае, сыграть с лидером чемпионата вничью - это всегда хороший результат.
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция