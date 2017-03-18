Защитник «Зенита» Демонте Харпер: Уже адаптировался в «Зените». Я полностью вписываюсь в игру

Защитник «Зенита» Демонте Харпер поделился впечатлениями от победы над «Пармой» в Единой лиге ВТБ (101:72) и рассказал об адаптации в петербургской команде.

- Мы понимаем, что такая команда, которая еще не выигрывала, наверняка этого хочет. Но в этом матче мы должны были изначально захватывать преимущество и лидировать, что мы и сделали.

- Чувствуете, что уже адаптировались в команде?

- В целом я уже адаптировался. Конечно, я еще узнаю возможности игроков, но я такой баскетболист, который отлично подходит команде. Я полностью вписываюсь в игру.

- Это ваш первый матч в «Юбилейном», как вам атмосфера?

- Мне очень понравились болельщики, они отлично поддерживали, а я люблю делать шоу и радовать отличным баскетболом.

- «Локомотив-Кубань» - жуткий соперник для «Зенита». Следующая встреча у сине-бело-голубых с краснодарцами.

- Мы можем только работать, у нас впереди неделя. Конечно, сейчас плана пока нет, но я уверен, что в этот раз тренер обязательно что-то придумает, - передает слова Харпера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Харпер стал игроком «Зенита» 27 февраля, с петербургской командой американец подписал контракт на полтора сезона. Ранее защитник играл в эстонском «Калеве».

18 марта подопечные Василия Карасева обыграли «Парму» в Санкт-Петербурге со счетом 101:72. Харпер в этой игре набрал 16 очков, а самым результативным игроком стал Янис Тимма (17 очков). Петербуржцы одержали 11-ю победу в лиге подряд и остались на втором месте в турнирной таблице. «Парма» потерпела 18-е поражение в 18 играх.

25 марта «Зенит» сыграет в Краснодаре против «Локомотива-Кубани». Матч начнется в 13:00. Команды встречались в этом сезоне трижды, и все матчи выиграли краснодарцы.