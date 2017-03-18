Леонид Федун: «Спартак» потерял очки, но игра хорошая

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после матча 20-го тура чемпионата России против «Локомотива». Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.

«К сожалению, потеряли очки, но игра хорошая», - цитирует Федуна «Р-Спорт».

Счет в конце первого тайма открыл нападающий железнодорожников Ари. Бывший игрок красно-белых головой замкнул навес Владислава Игнатьева.

В дебюте второй половины Квинси Промес принял скидку в исполнении Зе Луиша и поразил ворота Маринато Гилерме.

Команда Массимо Карреры набрала 45 очков и продолжает лидировать в таблице первенства, на девять очков опережая ЦСКА и «Зенит». Правда, у армейцев и питерцев игры в запасе - соответственно против «Терека» на выезде и «Арсенала» дома. Красно-зеленые с 27 баллами догнали идущий девятым «Рубин».

В следующем туре «Спартак» 3 апреля примет «Оренбург», а «Локомотив» 1 апреля сыграет на выезде с «Уфой».