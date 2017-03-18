Леонид Федун: «Спартак» потерял очки, но игра хорошая
Председатель совета директоров «Спартака» Леонид
Федун поделился впечатлениями после матча 20-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.
«К сожалению, потеряли очки, но игра хорошая»,
- цитирует Федуна «Р-Спорт».
Счет
в конце первого тайма открыл нападающий железнодорожников Ари. Бывший игрок
красно-белых головой замкнул навес Владислава Игнатьева.
В
дебюте второй половины Квинси Промес принял скидку в исполнении Зе Луиша и
поразил ворота Маринато Гилерме.
Команда
Массимо Карреры набрала 45 очков и продолжает лидировать в таблице первенства,
на девять очков опережая ЦСКА и «Зенит». Правда, у армейцев и питерцев игры в
запасе - соответственно против «Терека» на выезде и «Арсенала» дома.
Красно-зеленые с 27 баллами догнали идущий девятым «Рубин».
В следующем туре «Спартак» 3 апреля примет «Оренбург», а «Локомотив» 1 апреля сыграет на выезде с «Уфой».
Матч
Алавес - Реал Сосьедад - 1:0 (1:0)2-й тайм
Голы
Дейверсон 44 (1:0).
Состав
Алавес: Пачеко, Лагуардия, Эли, Льоренте, Эрнандес, Ромеро, Гарсия М., Камараса, Дейверсон, Гомес, Фемения
Реал Сосьедад: Рульи, Гонсалес, Берчиче, J. Guridi, Гранеро, Прието, Навас, Ойарсабаль, Орхильес, Одриосола, Вела
Предупреждения:
Эли, 40 - нет
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
18 марта 20:30, Мендисорроса, Онлайн-трансляция