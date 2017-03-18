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Леонид Федун: «Спартак» потерял очки, но игра хорошая

Источник:  Р-СпортКомментарии

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями после матча 20-го тура чемпионата России против «Локомотива». Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.

«К сожалению, потеряли очки, но игра хорошая», - цитирует Федуна «Р-Спорт».

Счет в конце первого тайма открыл нападающий железнодорожников Ари. Бывший игрок красно-белых головой замкнул навес Владислава Игнатьева.

В дебюте второй половины Квинси Промес принял скидку в исполнении Зе Луиша и поразил ворота Маринато Гилерме.

Команда Массимо Карреры набрала 45 очков и продолжает лидировать в таблице первенства, на девять очков опережая ЦСКА и «Зенит». Правда, у армейцев и питерцев игры в запасе - соответственно против «Терека» на выезде и «Арсенала» дома. Красно-зеленые с 27 баллами догнали идущий девятым «Рубин». 

В следующем туре «Спартак» 3 апреля примет «Оренбург», а «Локомотив» 1 апреля сыграет на выезде с «Уфой».

Матч

Алавес - Реал Сосьедад - 1:0 (1:0)

2-й тайм

Голы

Дейверсон 44 (1:0).

Состав

Алавес: Пачеко, Лагуардия, Эли, Льоренте, Эрнандес, Ромеро, Гарсия М., Камараса, Дейверсон, Гомес, Фемения

Реал Сосьедад: Рульи, Гонсалес, Берчиче, J. Guridi, Гранеро, Прието, Навас, Ойарсабаль, Орхильес, Одриосола, Вела

Предупреждения:

Эли, 40 - нет

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

18 марта 20:30, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

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