Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь1 : 0Амкар
Футбол  Локомотив1 : 1Спартак
Футбол  Зенит-21 : 1Спартак-Нальчик
Футбол  Урал1 : 0Рубин
Хоккей  Локомотив3 : 1ЦСКА
Футбол  Атлетик1 : 2Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Карасев: Наша задача - подвести к игре с «Локомотивом-Кубанью» Карасева и Марковича

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев после победы над «Пармой» в Единой лиге ВТБ (101:72) поделился ожиданиями от четвертой встречи с «Локомотивом-Кубанью» по ходу сезона и высказался о перспективах Андрея Десятникова.

- Самое главное, что мы выиграли этот матч. Местами была довольно хорошая защита, интересное нападение. Когда ведешь 20-30 очков, сложно выкладываться на все 100 процентов. Пытаешься донести до игроков, но не всегда это доходит. Рады, что сыграли в довольно-таки большой ротации, дали всем почувствовать игру, потому что следующий матч против «Локомотива» очень важен для нас.

- С «Локомотивом-Кубанью» в этот раз «Зенит» будет играть как-то по-другому? На чем будете акцентировать внимание?
- Тут по большому счету важно не говорить. Самое главное, чтобы у нас был полный состав и чтобы мы смогли показать свою игру. У нас травмирован Маркович, сегодня подвернул ногу Карасев. Сейчас задача - подвести их к игре, чтобы была хорошая ротация. В позиционной игре мы уступаем «Локомотиву», нечего скрывать. Если мы сможем навязать свою игру с быстрыми переходами и забьем свои свободные мячи, тогда нам будет легче. Думаю, с переходом Харпера и если все будут в строю, у нас все может получиться.

- Сегодня и скамейка, и фанаты поддерживали Андрея Десятникова.
- На данный момент Андрею надо получать игровое время. Он хорошо тренируется, но в связи с поставленными задачами пока он немножко не подходит. Для того, чтобы он прогрессировал, необходимо время. Мы стараемся, чтобы он играл за фарм-команду. Конечно, первый выход, думаю, руки у него тряслись, но потом он разыгрался и стал помогать команде. У него все впереди еще.

- А не хотите отдать его в аренду?
- Он дорогой слишком, что вы. Никто не берет (улыбается). Это уже вопросы к руководству клуба, - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Андрей Десятников провел в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 12 матчей и в среднем проводил на площадке 3 минуты 48 секунд, за которые набирал 0,4 очка. 

18 марта подопечные Василия Карасева обыграли «Парму» в Санкт-Петербурге со счетом 101:72. Самым результативным игроком встречи стал Янис Тимма (17 очков). Петербуржцы одержали 11-ю победу в лиге подряд и остались на втором месте в турнирной таблице. «Парма» потерпела 18-е поражение в 18 играх.

25 марта «Зенит» сыграет в Краснодаре против «Локомотива-Кубани». Матч начнется в 13:00. Команды встречались в этом сезоне трижды, и все матчи выиграли краснодарцы. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ВЭФ обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ВЭФ и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 73:62.Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков: Говорю своим игрокам, что я еще тренер-студент, а не тренер во всю величинуГлавный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Зенита», который прошел в Санкт-Петербурге (72:101).Защитник «Зенита» Демонте Харпер: Уже адаптировался в «Зените». Я полностью вписываюсь в игруЗащитник «Зенита» Демонте Харпер поделился впечатлениями от победы над «Пармой» в Единой лиге ВТБ (101:72) и рассказал об адаптации в петербургской команде.«Зенит» продлил беспроигрышную серию в Единой лиге ВТБ победой над «Пармой»Баскетболисты «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграли пермскую «Парму» со счетом 101:72 (28:11, 19:17, 29:28, 25:16).Иванович может уйти из «Химок»Главный тренер «Химок» Душко Иванович может завершить работу в клубе по окончании сезона.Василий Карасев: С приходом Харпера у «Зенита» появилась вариативность в атакеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от победы над УНИКСом (109:84) в матче Единой лиги ВТБ.«Зенит» обыграл УНИКС и одержал десятую победу подряд в Единой лиге ВТБВ матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в гостях обыграл УНИКС со счетом 109:84 (27:17, 27:24, 25:28, 30:15).Василий Карасев: УНИКС – одна из самых сильных команд в лигеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСаЯнис Тимма: Перееду в НБА, только когда буду полностью готовФорвард «Зенита» Янис Тимма рассказал о возможности переезда в НБА, где правами на него владеет «Орландо».Владимир Родионов: Мы возлагали на Карреру большие ожидания, но ему не удалось реализовать свой потенциалВенесуэльский форвард Майкл Каррера покидает саратовский «Автодор».Сергей Кущенко: Если будет возможность помочь ВЭФ, мы это сделаемПрезидент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал возможный выход рижского ВЭФ из состава участников чемпионата лиги.УНИКС обыграл «Калев» в ТаллинеМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Калевом» и УНИКСом завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 110:86 в пользу УНИКСа.Владимир Гомельский: В матче с «Нижним Новгородом» Итудис смело экспериментировалВладимир Гомельский: В матче с «Нижним Новгородом» Итудис смело экспериментировалОбозреватель «Советского спорта» высказался о гостевой победе ЦСКА над «Нижним Новгородом» в матче Единой лиги ВТБ (101:65).Алексей Швед признан MVP Единой Лиги ВТБ в февралеЗащитник российских «Химок» Алексей Швед признан MVP Единой Лиги ВТБ по итогам февраля.Димитрис Итудис: Так сложилось, что семь из девяти матчей в этом месяце мы проводим в гостяхГлавный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал выездную победу своей команды над «Нижним Новгородом» (101:65) в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.ЦСКА на выезде разгромил «Нижний Новгород»Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и ЦСКА завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 101:65 в пользу ЦСКА.«Химки» обыграли «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Цмоки-Минск» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 80:72 в пользу «Химок».«Астана» обыграла «Парму» в Единой лиге ВТБМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Пармой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 88:73 в пользу «Астаны».Еще один «Зенит» вылетел из Европы: на этот раз наши проиграли нашимЕще один «Зенит» вылетел из Европы: на этот раз наши проиграли нашимМаркович потерял тренировочную форму, Карасев-старший выяснил, кто есть кто, а его сын намекнул, что не любит песни Сергея Шнурова.Василий Карасев: В таких играх, как с «Локомотивом», сразу видно, кто есть ктоГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о поражении (77:88) от «Локомотива-Кубани» в четвертьфинале Еврокубка.
Футбол
Анатолий Мещеряков: «Локомотив» никто не стимулировал на матч со «Спартаком», это смешно
Футбол
«Реал» обыграл «Атлетик» и на пять очков оторвался от «Барселоны»
Футбол
Леонид Федун: «Спартак» потерял очки, но игра хорошая
Футбол
Ари: Сыграть вничью с лидером - всегда хороший результат
все новости
Парма
Пармакалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Василий Карасёв
Василий Карасёввсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости