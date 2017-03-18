Василий Карасев: Наша задача - подвести к игре с «Локомотивом-Кубанью» Карасева и Марковича

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев после победы над «Пармой» в Единой лиге ВТБ (101:72) поделился ожиданиями от четвертой встречи с «Локомотивом-Кубанью» по ходу сезона и высказался о перспективах Андрея Десятникова.

- Самое главное, что мы выиграли этот матч. Местами была довольно хорошая защита, интересное нападение. Когда ведешь 20-30 очков, сложно выкладываться на все 100 процентов. Пытаешься донести до игроков, но не всегда это доходит. Рады, что сыграли в довольно-таки большой ротации, дали всем почувствовать игру, потому что следующий матч против «Локомотива» очень важен для нас.

- С «Локомотивом-Кубанью» в этот раз «Зенит» будет играть как-то по-другому? На чем будете акцентировать внимание?

- Тут по большому счету важно не говорить. Самое главное, чтобы у нас был полный состав и чтобы мы смогли показать свою игру. У нас травмирован Маркович, сегодня подвернул ногу Карасев. Сейчас задача - подвести их к игре, чтобы была хорошая ротация. В позиционной игре мы уступаем «Локомотиву», нечего скрывать. Если мы сможем навязать свою игру с быстрыми переходами и забьем свои свободные мячи, тогда нам будет легче. Думаю, с переходом Харпера и если все будут в строю, у нас все может получиться.

- Сегодня и скамейка, и фанаты поддерживали Андрея Десятникова.

- На данный момент Андрею надо получать игровое время. Он хорошо тренируется, но в связи с поставленными задачами пока он немножко не подходит. Для того, чтобы он прогрессировал, необходимо время. Мы стараемся, чтобы он играл за фарм-команду. Конечно, первый выход, думаю, руки у него тряслись, но потом он разыгрался и стал помогать команде. У него все впереди еще.

- А не хотите отдать его в аренду?

- Он дорогой слишком, что вы. Никто не берет (улыбается). Это уже вопросы к руководству клуба, - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Андрей Десятников провел в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ 12 матчей и в среднем проводил на площадке 3 минуты 48 секунд, за которые набирал 0,4 очка.

18 марта подопечные Василия Карасева обыграли «Парму» в Санкт-Петербурге со счетом 101:72. Самым результативным игроком встречи стал Янис Тимма (17 очков). Петербуржцы одержали 11-ю победу в лиге подряд и остались на втором месте в турнирной таблице. «Парма» потерпела 18-е поражение в 18 играх.

25 марта «Зенит» сыграет в Краснодаре против «Локомотива-Кубани». Матч начнется в 13:00. Команды встречались в этом сезоне трижды, и все матчи выиграли краснодарцы.