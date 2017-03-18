Анатолий Мещеряков: «Локомотив» никто не стимулировал на матч со «Спартаком», это смешно
Председатель совета директоров «Локомотива»
Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что команде обещали
деньги за победу в матче 20-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1).
«Мне никто не предлагал. Как бы это помягче
сказать: это та игра, в которой не нужно стимулировать. Мне эта история, что
кто-то стимулирует «Локомотив», просто смешна», - цитирует Мещерякова «Р-Спорт».
Ранее сайт Life.ru сообщал, что «Локомотив» в случае победы над «Спартаком»
«Локомотив» получит от «Зенита» 30 000 евро.
Команда
Массимо Карреры набрала 45 очков и продолжает лидировать в таблице первенства,
на девять очков опережая ЦСКА и «Зенит». Правда, у армейцев и питерцев игры в
запасе - соответственно против «Терека» на выезде и «Арсенала» дома.
Красно-зеленые с 27 баллами догнали идущий девятым «Рубин».
В следующем туре «Спартак» 3 апреля примет «Оренбург», а «Локомотив» 1 апреля сыграет на выезде с «Уфой».
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция