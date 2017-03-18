Анатолий Мещеряков: «Локомотив» никто не стимулировал на матч со «Спартаком», это смешно

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что команде обещали деньги за победу в матче 20-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:1).

«Мне никто не предлагал. Как бы это помягче сказать: это та игра, в которой не нужно стимулировать. Мне эта история, что кто-то стимулирует «Локомотив», просто смешна», - цитирует Мещерякова «Р-Спорт».

Ранее сайт Life.ru сообщал, что «Локомотив» в случае победы над «Спартаком» «Локомотив» получит от «Зенита» 30 000 евро.

Команда Массимо Карреры набрала 45 очков и продолжает лидировать в таблице первенства, на девять очков опережая ЦСКА и «Зенит». Правда, у армейцев и питерцев игры в запасе - соответственно против «Терека» на выезде и «Арсенала» дома. Красно-зеленые с 27 баллами догнали идущий девятым «Рубин».

В следующем туре «Спартак» 3 апреля примет «Оренбург», а «Локомотив» 1 апреля сыграет на выезде с «Уфой».