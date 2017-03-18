Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков: Говорю своим игрокам, что я еще тренер-студент, а не тренер во всю величину

Главный тренер «Пармы» Вячеслав Шушаков подвел итоги матча Единой лиги ВТБ против «Зенита», который прошел в Санкт-Петербурге (72:101).

– Знали всю силу «Зенита» с учетом игроков, которые несут очки. В начале говорили, что главное – не дать этим игрокам свободу – я имею в виду Карасева, Тулсона. Но они все-таки набрали свои очки. У нас отвратительный показатель реализации штрафных и трехочковых, который нам мешает защищаться. Если мы будем забивать хотя бы 50 процентов своих свободных атак – у нас будет совсем другая игра. Сегодня «Зенит» заслуженно сильнее.

– Вы не одержали еще ни одной победы в Единой лиге ВТБ. Как настраиваете баскетболистов, чтобы они не опускали руки?

– Это хорошее испытание – искать слова. Я им говорю, что я еще тренер-студент, а не тренер во всю величину. Естественно, мы говорим вместе, что двигаемся в определенном направлении. У нас есть светлые моменты, но, к сожалению, доли мотивации и самоотдачи нам не хватает. Самое главное, что мы держимся вместе, – передает слова Шушакова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» обыграл «Парму» со счетом 101:72. Самым результативным игроком встречи стал Янис Тимма, набравший 17 очков. У гостей 13 очками отметился Иван Нелюбов.

Пермяки потерпели в регулярном чемпионате 18-е поражение в 18 играх. Подопечные Вячеслава Ушакова остались на последнем месте в турнирной таблице. «Зенит» одержал 11-ю победу подряд и расположился на второй позиции.

25 марта петербургская команда встретится в Краснодаре с «Локомотивом-Кубанью». «Парма» днем позже примет в Перми «Нижний Новгород».