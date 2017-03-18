Андрей Червиченко: «Локомотиву» в матче со «Спартаком» подфартило

Бывший президент красно-белых Андрей Червиченко подвел итог ничьей между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1) в 20-м туре чемпионата России.

«Несмотря на то, что «Спартак» пропустил первым, он все равно и смотрелся лучше, и давил активнее, и содержательнее был, и шансов у него было больше, чем у железнодорожников. То, что красно-белые сравняют счет, у меня даже сомнений не было. Думал, честно говоря, что они дожмут соперника. Но фарт сегодня оказался на стороне «Локомотива». В общем, «Спартак» мне очень понравился», - сказал Червиченко.

Команда Массимо Карреры набрала 45 очков и продолжает лидировать в таблице первенства, на девять очков опережая ЦСКА и «Зенит». Правда, у армейцев и питерцев игры в запасе - соответственно против «Терека» на выезде и «Арсенала» дома. Красно-зеленые с 27 баллами догнали идущий девятым «Рубин».

В следующем туре «Спартак» 3 апреля примет «Оренбург», а «Локомотив» 1 апреля сыграет на выезде с «Уфой».