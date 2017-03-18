Бессмертных стал третьим в лыжной гонке на 15 км на Кубке мира, победила норвежец Клаэбо
На заключительном этапе Кубка мира
по лыжным гонкам в Квебеке (Канада) состоялись соревнования на дистанции 15 км
у мужчин классическим стилем. В тройку лучших попал российский спортсмен
Александр Бессмертных.
Россиянин проиграл 0,8 секунды
победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клаэбо. Вторым стал еще один представитель
Норвегии Никлас Дирхауг. Российский лыжник Андрей Ларьков показал девятый результат.
Лыжные гонки. Кубок мира
Квебек (Канада)
Мужчины. 15 км
Классический стиль
1. Йоханнес Клаэбо (Норвегия) 35.23,7
2. Никлас Дирхауг (Норвегия) + 0,5.
3. Александр Бессмертных (Россия) + 0,8…
9. Андрей Ларьков (Россия) + 3,7.
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