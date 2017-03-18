Бессмертных стал третьим в лыжной гонке на 15 км на Кубке мира, победила норвежец Клаэбо

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Бессмертных – третий в марафоне на этапе Кубка мира в Осло, Устюгов – 8-й В норвежском Осло стартовал 12-й этап Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке на 50 км классическим стилем россиянин Александр Бессмертных занял третье место.

Вся мощь Бессмертных. Россиянин – третий в марафоне в Осло Заключительная гонка норвежского этапа Кубка мира принесла сборной России бронзу.

Сборная России по лыжным гонкам завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти (Финляндия) состоялась мужская лыжная эстафета. Второе место в ней заняла сборная России.

Александр Бессмертных: Конечно, хотелось медаль, следующие 15 км классикой только через четыре года будут Российский лыжник Александр Бессмертных прокомментировал четвертое место в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Нисканен выиграл гонку на 15 км на чемпионате мира в Лахти, Бессмертных – четвертый Олимпийский чемпион Ииво Нисканен выиграл золото чемпионата мира в Лахти в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

Норвежцы Сундбю и Бьорген выиграли лыжные гонки классическим стилем на Кубке мира На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя (Эстония) состоялись гонки классическим стилем. Российские спортсмены не вошли в число призеров.

Устюгов стал победителем «Тур де Ски» Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем «Тур де Ски». На заключительном седьмом этапе многодневки 24-летний Устюгов финишировал первым в гонке преследования свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Александр Бессмертных: На «Тур де Ски» хотелось бы попасть в первую десятку Российский лыжник Александр Бессмертных ставит перед собой целью стабильное выступление на многодневке «Тур де Ски» и попадание в итоговую десятку.

Нисканен победил в классической гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Руке, Бессмертных – восьмой Олимпийский чемпион в командном спринте в Сочи Ииво Нисканен выиграл гонку на 15 км классическим стиле на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).

Вылегжанин выиграл гонку на 10 км на Кубке мира по лыжным гонкам, Бессмертных – второй На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Фаулне (Швеция) состоялась гонка на десять километров у мужчин классическим стилем. Победу в ней одержал российский лыжник Максим Вылегжанин.

Вылегжанин занял третье место на 50-километровой гонке в Осло Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин финишировал третьим на 50-километровой гонке классическим стилем с общего старта на этапе Кубка мира в Осло.

Устюгов занял третье место в общем зачете «Тур де Ски» Российский лыжник Сергей Устюгов стал бронзовым призером «Тур де Ски» в нынешнем сезоне. Победу одержал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, вторым стал еще один норвежец - Финн Хоген Крог.

Норвежец Крог стал победителем в гонке на 10 км на этапе «Тур де Ски», Устюгов - 4-й Норвежский лыжник Фин-Хоген Крог стал победителем в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира и «Тур де Ски» в Табалахе (Италия). Российский лыжник Сергей Устюгов занял четвертое место.

Полторанин победил в масс-старте в Оберстдорфе, Легков – шестой Казахстанский лыжник Алексей Полторанин занял первое место в масс-старте на 15 км классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

Устюгов завоевал серебро в спринте на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в спринте свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.

Павел Бровин: В «Тур де Ски» на мужскую команду можно рассчитывать смело Заслуженный тренер России Павел Бровин считает, что результаты мужской сборной России на стартовых этапах Кубка мира по лыжным гонкам позволяют рассчитывать на хорошие места по итогам предстоящей престижной многодневки «Тур де Ски».

Легков, Вылегжанин, Черноусов выступят на «Тур де Ски» Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам назвал состав команды на пятый этап Кубка мира – многодневку «Тур де Ски», которая пройдет с 1 по 10 января в Швейцарии, Германии и Италии.

Бессмертных занял второе место в лыжной гонке на 15 км на Кубке мира, Сундбю выиграл соревнования На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия) завершилась гонка на 15 километров классическим стилем у мужчин. Второе место в ней занял российский лыжник Александр Бессмертных.

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почета в мужской эстафете, россияне - четвертые Сегодня в норвежском Лиллехаммере завершился второй этап Кубка мира по лыжным гонкам.