Игроки «Спартака» отказались от комментариев после матча с «Локомотивом»

Ни один из футболистов «Спартака» не захотел общаться с журналистами в микст-зоне стадиона «Локомотив» после ничьей (1:1) с местным клубом.



Через микст-зону прошли несколько футболистов, принимавших участие в матче, но ни один из них не ответил на вопросы журналистов.



Пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг прокомментировал сложившуюся ситуацию так: «Расстроились».

