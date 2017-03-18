Максим Тальбо: Что отвечу Квартальнову на его обвинения? Ничего

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Тальбо поделился своими мыслями после победы над московским ЦСКА (3:1).

- После победы над ЦСКА чувствуем себя прекрасно. Мы все гордимся тем, что смогли пройти такого сложного соперника. Это было очень не просто, мы проделали серьезную работу и заслуженно победили.

- Что можете сказать о выходке Панина, который атаковал Брэндона Козуна со спины, а затем набросился на вас?

- Конечно, всегда неприятно, когда тебя бьют, а тем более, когда попадают в голову и при этом ты не видишь соперника. Единственное, что могу сказать – это хоккей и здесь такое бывает.

- Дмитрий Квартальнов на пресс-конференци и сказал, что вы в том эпизоде симулировали. Что ему ответите?

- Ничего. Не вижу в этом смысла.

Напомним, ранее «Локомотив» обыграл ЦСКА в шестом матче серии и вышел в финал Западной конференции КХЛ. На послематчевой пресс-конференци и главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов обвинил Тальбо в симуляции.