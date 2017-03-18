Максим Тальбо: Что отвечу Квартальнову на его обвинения? Ничего
Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Тальбо поделился своими мыслями после победы над московским ЦСКА (3:1).
- После победы над ЦСКА чувствуем себя прекрасно. Мы все гордимся тем, что смогли пройти такого сложного соперника. Это было очень не просто, мы проделали серьезную работу и заслуженно победили.
- Что можете
сказать о выходке
Панина, который
атаковал Брэндона
Козуна со спины,
а затем набросился
на вас?
- Конечно, всегда неприятно, когда тебя бьют, а тем более, когда попадают в голову и при этом ты не видишь соперника. Единственное, что могу сказать – это хоккей и здесь такое бывает.
- Дмитрий
Квартальнов
на пресс-конференци
- Ничего. Не вижу в этом смысла.
Напомним,
ранее «Локомотив»
обыграл ЦСКА
в шестом матче
серии и вышел
в финал Западной
конференции
КХЛ. На послематчевой
пресс-конференци