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Илья Ковальчук: Гимаев мог дать ценный совет и критиковал по делу

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Нападающий СКА Илья Ковальчук выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России, комментатора «Матч ТВ» Сергея Гимаева.

- Это огромная потеря для всего нашего хоккея. Он был один из тех экспертов, людей, которых всегда было приятно увидеть. Он мог дать ценный совет, часто и по делу критиковал, тем самым заставлял тебя делать что-то лучше, с удвоенной энергией. Хочется соболезновать его семье. Когда происходит такое горе, очень страшно и печально, - сказал Ковальчук в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Гимаев почувствовал себя плохо во время матча ветеранов в Туле. Бывшему хоккеисту «Салавата Юлаева», ЦСКА, СКА и сборной СССР было 62 года. В последнее время заслуженный тренер России работал комментатором на «Матч ТВ» и КХЛ ТВ. 

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