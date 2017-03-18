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ВЭФ обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ВЭФ и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 73:62.

В составе латвийского клуба самым результативным стал Янис Блумс, который набрал 18 очков. У «Астаны» 16 очков в активе Роберта Лоури.

ВЭФ занимает шестое место в турнирной таблице. «Астана» идет восьмой.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

ВЭФ - Астана - 73:62

Место и дата

18 марта 18:00, Олимпийский Спортивный Центр, Онлайн-трансляция

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