ВЭФ обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
Матч регулярного чемпионата Единой
лиги ВТБ между ВЭФ и «Астаной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча –
73:62.
В составе латвийского клуба самым
результативным стал Янис Блумс, который набрал 18 очков. У «Астаны» 16 очков в
активе Роберта Лоури.
ВЭФ занимает шестое место в
турнирной таблице. «Астана» идет восьмой.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
18 марта 18:00, Олимпийский Спортивный Центр, Онлайн-трансляция
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