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Дмитрий Квартальнов: Виноваты мы, ошибку мы допустили

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После поражения в шестом матче от «Локомотива» (1:3) и в серии (2-4) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов встал на защиту удаленного до конца игры Григория Панина и сказал, что к отставке готов.

Пресс-конференция началась с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Сергее Гимаеве.

- Хорошая игра, нам понравилась. Но забить гол – вот в чем проблема. Да, оборона соперника сыграла надежно, вратарь. Но не работало большинство. Надо было забивать.

- После прошлого матча вы говорили: «Мы не хулиганы». А Панин? Он ведь грязно сыграл.
- Канадские ребята обычно так не поступают (речь идет о Максе Тальбо. – Прим. Ред.), хорошие ребята. Расскажу случай из своей карьеры. Когда играл за «Бостон», наш российский игрок упал и лежит. Так на лавке мой партнер ткнул меня в бок: «Скажи своему, чтобы больше так не делал».

Зачем так долго лежать? А в следующей смене выйти как ни в чем не бывало? Валяться – это некрасиво. У нас мальчик (Скотт. – Прим. Ред.) после хорошего хита Рафикова закончил играть плей-офф. Это был удар в голову. Мы играем в мужской хоккей, я запрещаю своим ребятам валяться-кататься. Если больно, то по-мужски встал и уехал. Гришка (Панин. – Прим. Ред.) подвел команду, но, может, это и нужно было сделать. Наверное, второй удар не надо было делать.

- Когда поняли, что серия пошла не по тому сценарию?
- Может, физически где-то подселили. Очень много стыков проигрывали. Виноваты-то мы, ошибку мы допусти.

- После ухода Александра Радулова не нашлось новых лидеров. Почему?
- Это я говорил в раздевалке. Это бесит больше всего, сидит занозой. Команда у нас хорошая. Надо было брать игру на себя.

- После регулярного чемпионата последовали две отставки у тренеров. Вы готовы к подобному повороту?
- Тренер всегда должен быть готов к такому повороту. У меня есть контракт. Если руководство посчитает нужным, посчитает, что мы плохо работали, то опять-таки дело такое…

- Смотри видео, смотри, - прокричал на прощанье Квартальнов ярославскому журналисту.

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