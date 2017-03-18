Егор Коршков: ЦСКА больно бьет? Ну и что? Мы тоже их били
Нападающий ярославского «Локомотива» поделился своими впечатлениями после победы на московским ЦСКА (3:1) в шестом матче серии.
- Егор,
вы с самого
начала верили,
что можете
пройти ЦСКА?
- Конечно, мы верили, что сможем пройти их, особенно если будем сплоченным коллективом и все четыре звена покажут свою лучшую игру. У нас это получилось. ЦСКА больно бьет? Ну и что? Мы тоже их били.
- Кто
был лидером
в вашей раздевалке?
Легионеры –
Макс Тальбо,
Брэндон Козун
много подсказывали?
- Кого-то выделить сложно, на самом деле. Все опытные ребята - каждый из них подбадривал, брал слово в раздевалке. Макс и Брэндон подсказывали, конечно, по ходу матчей, но не только они. У нас много ребят с опытом плей-офф – Егор Аверин, Даниил Апальков, все играли друг за друга!
- Незадолго
до плей-офф вы
получили неприятную
травму, к первым
играм на вылет
восстановились.
Как себя чувствуете
сейчас?
- Да все, проехали, я уже забыл это. Боязнь быстро прошла.
Напомним, ранее «Локомотив» обыграл ЦСКА в шестом матче серии и вышел в финал Западной конференции КХЛ.