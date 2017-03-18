Егор Коршков: ЦСКА больно бьет? Ну и что? Мы тоже их били

Нападающий ярославского «Локомотива» поделился своими впечатлениями после победы на московским ЦСКА (3:1) в шестом матче серии.

- Егор, вы с самого начала верили, что можете пройти ЦСКА?

- Конечно, мы верили, что сможем пройти их, особенно если будем сплоченным коллективом и все четыре звена покажут свою лучшую игру. У нас это получилось. ЦСКА больно бьет? Ну и что? Мы тоже их били.

- Кто был лидером в вашей раздевалке? Легионеры – Макс Тальбо, Брэндон Козун много подсказывали?

- Кого-то выделить сложно, на самом деле. Все опытные ребята - каждый из них подбадривал, брал слово в раздевалке. Макс и Брэндон подсказывали, конечно, по ходу матчей, но не только они. У нас много ребят с опытом плей-офф – Егор Аверин, Даниил Апальков, все играли друг за друга!

- Незадолго до плей-офф вы получили неприятную травму, к первым играм на вылет восстановились. Как себя чувствуете сейчас?

- Да все, проехали, я уже забыл это. Боязнь быстро прошла.

Напомним, ранее «Локомотив» обыграл ЦСКА в шестом матче серии и вышел в финал Западной конференции КХЛ.