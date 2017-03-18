Алексей Кудашов: Все игроки проявили свои лучшие качества, поэтому и победили

После победы над ЦСКА в шестом матче полуфинала Западной конференции (3:1) и в серии (4-2) главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов похвалил вратаря Александра Судницина и соперника.

- Тяжелейшая серия, мы играли с лучшей командой этой направленности, которая два года показывает мощный хоккей, выстоять было очень сложно. Все игроки проявили лучшие качества, поэтому и проиграли. Добавить мне нечего.

- Как оцените вратаря Судницина?

- Как я могу оценивать вратаря, если он выиграл матч.

- Какие мысли о следующем сопернике СКА?

- Давайте говорить о сегодняшнем дне. О СКА еще успеем…