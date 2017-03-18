Алексей Кудашов: Все игроки проявили свои лучшие качества, поэтому и победили
После победы над
ЦСКА в шестом матче полуфинала Западной конференции (3:1) и в серии (4-2)
главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов похвалил вратаря Александра
Судницина и соперника.
- Тяжелейшая серия, мы играли с
лучшей командой этой направленности, которая два года показывает мощный хоккей,
выстоять было очень сложно. Все игроки проявили лучшие качества, поэтому и
проиграли. Добавить мне нечего.
- Как оцените вратаря Судницина?
- Как я могу оценивать вратаря,
если он выиграл матч.
- Какие мысли о следующем сопернике
СКА?
- Давайте говорить о сегодняшнем дне. О СКА еще успеем…
Матч
Локомотив - ЦСКА - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Красковский (Коледов, Коршков), 7:07 (1:0). Тальбо (Накладал, Крунвалль), 32:25 (2:0 - бол.). Локтионов (Накладал, Крунвалль), 41:01 (3:0 - бол.). да Коста (Муршак), 57:52 (3:1 - бол.).
Место и дата
18 марта 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция