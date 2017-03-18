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Алексей Кудашов: Все игроки проявили свои лучшие качества, поэтому и победили

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После победы над ЦСКА в шестом матче полуфинала Западной конференции (3:1) и в серии (4-2) главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов похвалил вратаря Александра Судницина и соперника.

- Тяжелейшая серия, мы играли с лучшей командой этой направленности, которая два года показывает мощный хоккей, выстоять было очень сложно. Все игроки проявили лучшие качества, поэтому и проиграли. Добавить мне нечего.

- Как оцените вратаря Судницина?

- Как я могу оценивать вратаря, если он выиграл матч.

- Какие мысли о следующем сопернике СКА?

- Давайте говорить о сегодняшнем дне. О СКА еще успеем…

Матч

Локомотив - ЦСКА - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Красковский (Коледов, Коршков), 7:07 (1:0). Тальбо (Накладал, Крунвалль), 32:25 (2:0 - бол.). Локтионов (Накладал, Крунвалль), 41:01 (3:0 - бол.). да Коста (Муршак), 57:52 (3:1 - бол.).

Место и дата

18 марта 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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