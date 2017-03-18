Андрей Червиченко: Наши судьи умеют работать непредвзято. Когда хотят
Бывший президент красно-белых Андрей Червиченко оценил работу Михаила Вилкова, главного арбитра центральной встречи 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).
- На мой взгляд, Вилков отсудил нормально, одностронних решений не принимал. Офсайд у Зе Луиша, когда он забивал, был стопроцентный. Правда, Ещенко в эпизоде у бровки вполне заслуживал предупреждения, и когда он позже получил желтую карточку,она стала бы для него второй.... Но в остальных эпизодах, с Кутеповым, падением Ари, арбитр принимал верные решения , отсудил квалифицированно. Это говорит о том, что наши судьи умеют работать хорошо и непредвзято. Когда этого хотят.
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция