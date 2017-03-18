Заварзина заняла второе место в общем зачете Кубка мира в параллельном слаломе
В Винтерберге (Германия) на
заключительном этапе Кубка мира по сноуборду завершились соревнования по
параллельному слалому. По их итогам россиянка Алена Заварзина финишировала второй
в общем зачете Кубка мира в этой дисциплине.
В сегодняшних соревнованиях
Заварзина заняла седьмое место. Победила австрийка Сабина Шоффман. В общем же зачете россиянка стала
второй. Первое место у представительницы Чехии Эстер Ледечки. На третьем месте
Патриция Куммер из Швейцарии.
Сноуборд. Кубок мира
Винтерберг (Германия)
Женщины. Параллельный слалом
1. Сабина Шоффман (Австрия)
2. Эстер Ледечка (Чехия)
3. Юлия Дуймовиц (Австрия)…
7. Алена
Заварзина (Россия)
Общий зачет Кубка мира
Женщины. Параллельный слалом
1. Эстер Ледечка (Чехия) 4860
2. Алена Заварзина (Россия) 4500
3. Патриция Куммер (Швейцария) 4060