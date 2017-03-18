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СКА гарантировал себе как минимум бронзу чемпионата России

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Петербургский СКА по итогам сезона 2016/2017 попадет в призовую тройку чемпионата России.

В регулярном чемпионате КХЛ армейцы финишировали выше всех команд, которые остались в розыгрыше Кубка Гагарина. Петербуржцы стали вторыми в сводной таблице и уступили только ЦСКА. Московский клуб выбыл из плей-офф КХЛ после поражения в четвертьфинальной серии против «Локомотива» (2-4).

Падение Москвы: ЦСКА вслед за «Динамо» выбывает из плей-офф

В полуфинал Кубка Гагарина вышли СКА, «Металлург» Мг (третье место в регулярке) и «Локомотив» (пятое место). Последний участник этой стадии плей-офф определится в серии между «Авангардом» (шестое место) и «Ак Барсом» (седьмое место).

Напомним, в сезоне 2015/2016 призерами чемпионата России стали «Металлург» из Магнитогорска, ЦСКА и «Салават Юлаев». 

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