Виталий Денисов в матче со «Спартаком» повредил мышцы передней поверхности бедра

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов получил травму в матче 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:1).

«По результатам УЗИ, выполненного сразу после матча, обнаружено, что Денисов повредил мышцы передней поверхности правого бедра. Срок лечения футболиста будет определен в воскресенье после дополнительного обследования», - сообщается на официальном сайте железнодорожников.

Отметим, что, несмотря на повреждение, Денисов доиграл встречу до конца.