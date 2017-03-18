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«Интер» на выезде сыграл вничью с «Торино»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 29-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Интером» завершился вничью. Итоговый счет матча – 2:2.

В составе хозяев забивали Даниэле Баселли и Африйе Аква. У «Интера» отличились Жоффре Кондогбиа и Антонио Кандрева.

«Интер» набрал 55 очков и занимает пятое место в чемпионате Италии. У «Торино» 40 очков и десятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

29-й тур

Матч

Торино - Интер - 2:2 (1:1)

Голы

Кондогбиа 28 (0:1). Баселли 33 (1:1). Аква 59 (2:1). Кандрева 62 (2:2).

Состав

Торино: Харт, Заппакоста, Моретти, Роззеттини, Молинаро, Лукич, Баселли (Лопес, 85), Аква, Итурбе (Фальке, 70), Льяич (Бойе, 65), Белотти

Интер: Ханданович, Ансальди, Д'Амброзио, Миранда, Кондогбиа (Брозович, 76), Медель (Мурильо, 57), Банега (Эдер, 60), Гальярдини, Перишич, Кандрева, Икарди

Предупреждения:

Лопес, 90 - нет

Судья:

Лука Банти (Италия)

Место и дата

18 марта 20:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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