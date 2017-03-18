«Интер» на выезде сыграл вничью с «Торино»
Матч 29-го тура
чемпионата Италии между «Торино» и «Интером» завершился вничью. Итоговый счет
матча – 2:2.
В составе хозяев
забивали Даниэле Баселли и Африйе Аква. У «Интера» отличились Жоффре Кондогбиа
и Антонио Кандрева.
«Интер» набрал
55 очков и занимает пятое место в чемпионате Италии. У «Торино» 40 очков и
десятое место.
Чемпионат
Италии. Серия А
29-й тур
Матч
Голы
Кондогбиа 28 (0:1). Баселли 33 (1:1). Аква 59 (2:1). Кандрева 62 (2:2).
Состав
Торино: Харт, Заппакоста, Моретти, Роззеттини, Молинаро, Лукич, Баселли (Лопес, 85), Аква, Итурбе (Фальке, 70), Льяич (Бойе, 65), Белотти
Интер: Ханданович, Ансальди, Д'Амброзио, Миранда, Кондогбиа (Брозович, 76), Медель (Мурильо, 57), Банега (Эдер, 60), Гальярдини, Перишич, Кандрева, Икарди
Предупреждения:
Лопес, 90 - нет
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
18 марта 20:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция