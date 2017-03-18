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Владислав Радимов: Встретился с Митрофановым, он сказал: «Хорош ныть, иди работай»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после матча 27-го тура ФНЛ против «Спартака-Нальчика» (1:1) рассказал о встрече с гендиректором петербургского клуба Максимом Митрофановым.

- После матча с «Волгарем» вы собирались поговорить с руководством. Этот разговор состоялся?
- Да, я встретился с Максимом Митрофановым. Он сказал: «Хорош ныть, иди работай». На той пресс-конференции я сказал в сердцах, потому что когда сравниваешь на 91-й минуте и сразу пропускаешь, возникают эмоции. Ну я и ребят хотел зацепить, сказав, что от них тоже многое зависит.

Те ошибки, которые мы допустили в том матче, научат ребят играть. В молодом возрасте все их совершают. Когда я приехал в ЦСКА, вышел в первой игре за дубль за 10 минут до конца игры и минут через пять привез пенальти в свои ворота, и мы проиграли 1:2.

- Есть ощущение, что команда билась сегодня в том числе за вас?
- Честно говоря, я об этом не думаю, у меня со всеми ровные отношения. Мы никогда не будем выносить ошибки ребят в прессу, они получат свое на разборах и тренировках. А играют они за меня или нет? Прежде всего, они должны играть за себя. Для того чтобы развиваться. Я не должен говорить футболистам, чтобы у них горели глаза. Если они играют, то сами обязаны это понимать. Во втором тайме своим желанием показали, что не должны проиграть, пусть где-то и не хватало мастерства, - приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Напомним, в 26-м туре ФНЛ сине-бело-голубые проиграли «Волгарю» в Астрахани со счетом 3:4. Петербуржцы сравняли счет на 91-й минуте, но пропустили четвертый гол через две минуты.

18 марта подопечные Владислава Радимова сыграли вничью со «Спартаком» из Нальчика - 1:1. На гол Шарифа Мухаммада зенитовцы ответили мячом Ильи Зуева на 88-й минуте. В конце первого тайма форвард «Зенита-2» Кирилл Погребняк не забил пенальти.

Набрав 33 очка, сине-бело-голубые занимают в ФНЛ 12-е место. В следующем туре первенства «Зенит-2» встретится на выезде с «Лучом-Энергией». Матч запланирован на 26 марта. 

Матч

Зенит-2 - Спартак-Нальчик - 1:1 (0:1)

Голы

Мухаммад 37 (0:1). Зуев 88 (1:1).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Чернов, Зуйков (Евсеев, 51), Карпов, Зуев, Зырянов (Лесовой, 60), Сиротов, Бавин, Батютин (Исаев, 46), Погребняк, Проничев (Крапухин, 73)

Спартак-Нальчик: Антипов, Семёнов, Кузнецов, Мурачёв, Марченко, Войнов (Каркаев, 70), Дроздов, Крамаренко, Богатырев (Гурфов, 51), Мухаммад (Соблиров, 68), Бойчук (Ахъядов, 77)

Незабитые пенальти

Погребняк (Зенит-2), 45

Предупреждения:

Зуйков, 34; Погребняк, 46 - Кузнецов, 45; Марченко, 62

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

18 марта 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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