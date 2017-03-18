Владислав Радимов: Встретился с Митрофановым, он сказал: «Хорош ныть, иди работай»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после матча 27-го тура ФНЛ против «Спартака-Нальчика» (1:1) рассказал о встрече с гендиректором петербургского клуба Максимом Митрофановым.

- После матча с «Волгарем» вы собирались поговорить с руководством. Этот разговор состоялся?

- Да, я встретился с Максимом Митрофановым. Он сказал: «Хорош ныть, иди работай». На той пресс-конференции я сказал в сердцах, потому что когда сравниваешь на 91-й минуте и сразу пропускаешь, возникают эмоции. Ну я и ребят хотел зацепить, сказав, что от них тоже многое зависит.

Те ошибки, которые мы допустили в том матче, научат ребят играть. В молодом возрасте все их совершают. Когда я приехал в ЦСКА, вышел в первой игре за дубль за 10 минут до конца игры и минут через пять привез пенальти в свои ворота, и мы проиграли 1:2.

- Есть ощущение, что команда билась сегодня в том числе за вас?

- Честно говоря, я об этом не думаю, у меня со всеми ровные отношения. Мы никогда не будем выносить ошибки ребят в прессу, они получат свое на разборах и тренировках. А играют они за меня или нет? Прежде всего, они должны играть за себя. Для того чтобы развиваться. Я не должен говорить футболистам, чтобы у них горели глаза. Если они играют, то сами обязаны это понимать. Во втором тайме своим желанием показали, что не должны проиграть, пусть где-то и не хватало мастерства, - приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Напомним, в 26-м туре ФНЛ сине-бело-голубые проиграли «Волгарю» в Астрахани со счетом 3:4. Петербуржцы сравняли счет на 91-й минуте, но пропустили четвертый гол через две минуты.

18 марта подопечные Владислава Радимова сыграли вничью со «Спартаком» из Нальчика - 1:1. На гол Шарифа Мухаммада зенитовцы ответили мячом Ильи Зуева на 88-й минуте. В конце первого тайма форвард «Зенита-2» Кирилл Погребняк не забил пенальти.

Набрав 33 очка, сине-бело-голубые занимают в ФНЛ 12-е место. В следующем туре первенства «Зенит-2» встретится на выезде с «Лучом-Энергией». Матч запланирован на 26 марта.