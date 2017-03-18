«Алавес» обыграл «Реал Сосьедад»

Матч 28-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Реал Сосьедадом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Алавеса».

В концовке первого тайма счет в матче открыл Дейверсон. Во втором тайме вторую желтую карточку за симуляцию получил Эстебан Гранеро, и гости с 67-й минуты играли в меньшинстве.

«Алавес» набрал 40 очков и занимает десятое место в чемпионате Испании. У «Реал Сосьедада» 48 очков и шестое место.

Чемпионат Испании. Примера

28-й тур