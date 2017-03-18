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«Алавес» обыграл «Реал Сосьедад»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и «Реал Сосьедадом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Алавеса».

В концовке первого тайма счет в матче открыл Дейверсон. Во втором тайме вторую желтую карточку за симуляцию получил Эстебан Гранеро, и гости с 67-й минуты играли в меньшинстве.

«Алавес» набрал 40 очков и занимает десятое место в чемпионате Испании. У «Реал Сосьедада» 48 очков и шестое место.

Чемпионат Испании. Примера

28-й тур

Матч

Алавес - Реал Сосьедад - 1:0 (1:0)

Голы

Дейверсон 44 (1:0).

Состав

Алавес: Пачеко, Лагуардия, Эрнандес, Льоренте, Эли, Камараса, Ромеро (Эдгар, 68), Гарсия М., Дейверсон (Сантос, 75), Фемения, Гомес (Токеро, 85)

Реал Сосьедад: Рульи, Гонсалес, Берчиче, J. Guridi (Каналес, 76), Прието, Ойарсабаль (Хуанми, 61), Гранеро, Навас, Вела, Орхильес (Бергара, 70), Одриосола

Предупреждения:

Эли, 40; Дейверсон, 56; Гарсия М., 81 - Гранеро, 60; Хуанми, 70; Вела, 80; Рульи, 90

Удаления:

нет - Гранеро, 67

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

18 марта 20:30, Мендисорроса, Онлайн-трансляция

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