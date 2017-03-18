«Алавес» обыграл «Реал Сосьедад»
Матч 28-го тура
чемпионата Испании между «Алавесом» и «Реал Сосьедадом» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Алавеса».
В концовке
первого тайма счет в матче открыл Дейверсон. Во втором тайме вторую желтую
карточку за симуляцию получил Эстебан Гранеро, и гости с 67-й минуты играли в
меньшинстве.
«Алавес» набрал
40 очков и занимает десятое место в чемпионате Испании. У «Реал Сосьедада» 48
очков и шестое место.
Чемпионат
Испании. Примера
28-й тур
Матч
Алавес - Реал Сосьедад - 1:0 (1:0)
Голы
Дейверсон 44 (1:0).
Состав
Алавес: Пачеко, Лагуардия, Эрнандес, Льоренте, Эли, Камараса, Ромеро (Эдгар, 68), Гарсия М., Дейверсон (Сантос, 75), Фемения, Гомес (Токеро, 85)
Реал Сосьедад: Рульи, Гонсалес, Берчиче, J. Guridi (Каналес, 76), Прието, Ойарсабаль (Хуанми, 61), Гранеро, Навас, Вела, Орхильес (Бергара, 70), Одриосола
Предупреждения:
Эли, 40; Дейверсон, 56; Гарсия М., 81 - Гранеро, 60; Хуанми, 70; Вела, 80; Рульи, 90
Удаления:
нет - Гранеро, 67
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
18 марта 20:30, Мендисорроса, Онлайн-трансляция