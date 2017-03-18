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«Айнтрахт» и «Гамбург» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 25-го тура чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Гамбургом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Айнтрахт» набрал 36 очков и занимает седьмое место. У «Гамбурга» 27 очков и 16-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

25-й тур

Матч

Айнтрахт - Гамбург - 0:0

Состав

Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Русс (Тавата, 81), Эктор, Очипка, Абрахам, Маскарель, Фабиан, Гачинович, Ребич (Блум, 90), Хргота (Майер, 84)

Гамбург: Адлер, Пападопулос, Дикмайер, Острзолек, Сакаи, Хант (Мюллер, 71), Холтби (Грегорич, 59), Юнг, Костич, Экдаль, Вуд (Ласогга, 90)

Предупреждения:

Маскарель, 83 - Юнг, 68

Судья:

Бенджамин Кортус (Германия)

Место и дата

18 марта 20:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

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