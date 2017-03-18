«Айнтрахт» и «Гамбург» сыграли вничью
Матч 25-го тура
чемпионата Германии между «Айнтрахтом» и «Гамбургом» завершился вничью.
Итоговый счет матча – 0:0.
«Айнтрахт»
набрал 36 очков и занимает седьмое место. У «Гамбурга» 27 очков и 16-е место.
Чемпионат
Германии. Бундеслига
25-й тур
Матч
Состав
Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Русс (Тавата, 81), Эктор, Очипка, Абрахам, Маскарель, Фабиан, Гачинович, Ребич (Блум, 90), Хргота (Майер, 84)
Гамбург: Адлер, Пападопулос, Дикмайер, Острзолек, Сакаи, Хант (Мюллер, 71), Холтби (Грегорич, 59), Юнг, Костич, Экдаль, Вуд (Ласогга, 90)
Предупреждения:
Судья:
Бенджамин Кортус (Германия)
Место и дата
18 марта 20:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция
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