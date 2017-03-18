«Айнтрахт» и «Гамбург» сыграли вничью

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Бундеслига. 25-й тур. «Вердер» обыграл «РБ Лейпциг», «Хоффенхайм» выиграл у «Байера» и другие матчи Все матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».

«Хоффенхайм» обыграл «Байер» Матч 25-го тура чемпионата Германии между «Хоффенхаймом» и «Байером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Хоффенхайма».

«РБ Лейпциг» на выезде уступил «Вердеру» Матч 25-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и «РБ Лейпциг» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Вердера».

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Капитан «Монако» Валер Жермен: Мы рады, что увидимся с Обамеянгом Капитан «Монако» Валер Жермен прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде досталась в соперники «Боруссия» из Дортмунда.

«Вольфсбург» нацелен на Сапату Форвард «Наполи» Дуван Сапата, выступающий на правах аренды за «Удинезе», заинтересовал «Вольфсбург», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Карло Анчелотти: Я бы хотел, чтобы Коман остался в «Баварии» Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти надеется на то, что французский вингер Кингсли Коман останется в составе команды на будущий сезон.

Дортмундская «Боруссия» с минимальным счетом обыграла «Ингольштадт» В матче 25-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» на своем стадионе обыграла «Ингольштадт» со счетом 1:0.

Дуглас Коста пропустит матч с «Боруссией» (М) и матчи за сборную Бразилии из-за травмы Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста получил травму левого колена. Об этом сообщает официальная группа клуба Вконтакте.

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Лотар Маттеус: Четыре лучшие команды Лиги чемпионов играют друг с другом Чемпион мира 1990 года Лотар Маттеус прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, которая в пятницу прошла в Ньоне.

Карло Анчелотти: Матч с «Реалом» станет особенным для меня Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником его команды станет «Реал».

«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед», «Аякс» – «Шальке» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы В пятницу в Ньоне прошла жеребьевка ¼ финала Лиги Европы.

Эмилио Бутрагеньо: «Бавария» – не лучший жребий, который мог выпасть «Реалу» Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо оценил итоги жеребьевки ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой соперником действующего обладателя трофея стал чемпион Германии «Бавария».

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Садьо Мане: Клопп отказался приглашать меня в «Боруссию». После этого я не переставал работать Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане заявил, что мог стать игроком дортмундской «Боруссии». По словам футболиста, его переход не состоялся по решению наставника «красных» Юргена Клоппа, который на тот момент занимал пост главного тренера «шмелей».

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Белый порошок, из-за которого эвакуировали офис «Боруссии», оказался сахарной пудрой Обнаруженный сегодня в конверте в офисе дортмудской «Боруссии» белый порошок, из-за которого здание эвакуировали, опасности не представляет, сообщает Ruhr Nachrichten.