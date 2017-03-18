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Олег Знарок: Мы с Гимаевым советовались по составам, игрокам

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок выразил соболезнования в связи со смертью заслуженного тренера России и комментатора «Матч ТВ» Сергея Гимаева.

- Здесь трудно что-то говорить. Хороший хоккеист и замечательный специалист. Очень жалко, конечно. Мы с ним были в очень хороших отношениях. И мне помогал, и сборной очень много помогал. Советовались с ним по составам, игрокам. Мне лично такие вещи говорил, которые немногие скажут. Очень тяжело, - сказал Знарок в эфире «Матч ТВ». 

Напомним, Гимаев почувствовал себя плохо во время матча ветеранов в Туле. Бывшему хоккеисту «Салавата Юлаева», ЦСКА, СКА и сборной СССР было 62 года. В последнее время заслуженный тренер России работал комментатором на «Матч ТВ» и КХЛ ТВ.

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