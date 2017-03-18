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«Борнмут» обыграл «Суонси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 29-го тура чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Суонси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Борнмута».

Первый мяч в собственные ворота Алфи Мосон. Второй мяч в активе Беника Афобе. «Борнмут» набрал 33 очка и занимает 11-е место. У «Суонси» 27 очков и 17-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

29-й тур

Матч

Борнмут - Суонси - 2:0 (1:0)

Голы

Моусон 30 (1:0 - автогол). Афобе 72 (2:0).

Состав

Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Сурмэн, Гослинг, Пью (Айб, 90), Фрейзер (Уилшер, 75), Кинг (Градель, 90), Афобе

Суонси: Фабиански, Кингсли, Моусон, Фернандес, Корк, Фер, Ки Сун Ен (Роутледж, 67), Сигурдссон, Кэролл, Айю (Нарсинг, 56), Льоренте (Борха, 83)

Предупреждения:

нет - Ки Сун Ен, 40; Корк, 77

Место и дата

18 марта 20:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция

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