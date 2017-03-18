«Борнмут» обыграл «Суонси»
Матч 29-го тура
чемпионата Англии между «Борнмутом» и «Суонси» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Борнмута».
Первый мяч в
собственные ворота Алфи Мосон. Второй мяч в активе Беника Афобе. «Борнмут»
набрал 33 очка и занимает 11-е место. У «Суонси» 27 очков и 17-е место.
Чемпионат
Англии. Премьер-лига
29-й тур
Матч
Голы
Моусон 30 (1:0 - автогол). Афобе 72 (2:0).
Состав
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Кук С., Дэниелс, Смит А., Сурмэн, Гослинг, Пью (Айб, 90), Фрейзер (Уилшер, 75), Кинг (Градель, 90), Афобе
Суонси: Фабиански, Кингсли, Моусон, Фернандес, Корк, Фер, Ки Сун Ен (Роутледж, 67), Сигурдссон, Кэролл, Айю (Нарсинг, 56), Льоренте (Борха, 83)
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Место и дата
18 марта 20:30, Дин Корт, Онлайн-трансляция
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