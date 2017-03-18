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«Детройт» обыграл «Колорадо», Татар сделал дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Детройта».

В составе победителя дубль сделал Томаш Татар. Также отличились Джастин Абделькадер, Дилан Ларкин и Густав Нюквист. У «Колорадо» гол в активе Натана Маккиннона. Российский защитник «Эвеланш» Федор Тютин результативными действиями не отметился.

«Детройт» набрал 67 очков и занимает 15-е место на Востоке. У «Колорадо» 43 очка и последнее место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Детройт - Колорадо - 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Голы:

Абделькадер (Крунвалль, Зеттерберг), 36:43 (1:0). Маккиннон (Бэрри, Андригетто), 43:44 (1:1). Татар (Гленденинг), 45:20 (2:1). Татар (Нюквист, Ларкин), 46:56 (3:1). Ларкин (Шихэн, Атанасиу), 52:44 (4:1). Нюквист (Зеттерберг, Грин), 56:18 (5:1).

Место и дата

18 марта 20:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

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