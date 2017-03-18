«Детройт» обыграл «Колорадо», Татар сделал дубль

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Колорадо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Детройта».

В составе победителя дубль сделал Томаш Татар. Также отличились Джастин Абделькадер, Дилан Ларкин и Густав Нюквист. У «Колорадо» гол в активе Натана Маккиннона. Российский защитник «Эвеланш» Федор Тютин результативными действиями не отметился.

«Детройт» набрал 67 очков и занимает 15-е место на Востоке. У «Колорадо» 43 очка и последнее место на Западе.

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