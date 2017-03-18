«Детройт» обыграл «Колорадо», Татар сделал дубль
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Детройтом» и «Колорадо» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Детройта».
В составе
победителя дубль сделал Томаш Татар. Также отличились Джастин Абделькадер, Дилан
Ларкин и Густав Нюквист. У «Колорадо» гол в активе Натана Маккиннона.
Российский защитник «Эвеланш» Федор Тютин результативными действиями не
отметился.
«Детройт» набрал
67 очков и занимает 15-е место на Востоке. У «Колорадо» 43 очка и последнее
место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Детройт - Колорадо - 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)
Голы:
Абделькадер (Крунвалль, Зеттерберг), 36:43 (1:0). Маккиннон (Бэрри, Андригетто), 43:44 (1:1). Татар (Гленденинг), 45:20 (2:1). Татар (Нюквист, Ларкин), 46:56 (3:1). Ларкин (Шихэн, Атанасиу), 52:44 (4:1). Нюквист (Зеттерберг, Грин), 56:18 (5:1).
Место и дата
18 марта 20:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция