«Коламбус» в овертайме обыграл «Айлендерс», Бобровский остался в запасе

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Коламбусом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матч – 3:2 в пользу «Коламбуса».

В составе победителей отличились Оливер Бьоркстранд, Джош Андерсон и Кэм Аткинсон, в активе которого решающая шайба в овертайме. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский весь матч провел в запасе. У «Айлендерс» забивали Трэвис Хэмоник и Джон Таварес. Российский форвард хозяев Николай Кулемин результативными действиями не отметился.

«Коламбус» набрал 98 очков и лидирует в Восточной конференции. У «Айлендерс» 78 очков и девятое место.

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