«Коламбус» в овертайме обыграл «Айлендерс», Бобровский остался в запасе
Матч регулярного
чемпионата НХЛ между «Айлендерс» и «Коламбусом» завершился победой гостей в
овертайме. Итоговый счет матч – 3:2 в пользу «Коламбуса».
В составе
победителей отличились Оливер Бьоркстранд, Джош Андерсон и Кэм Аткинсон, в
активе которого решающая шайба в овертайме. Российский голкипер «Коламбуса»
Сергей Бобровский весь матч провел в запасе. У «Айлендерс» забивали Трэвис
Хэмоник и Джон Таварес. Российский форвард хозяев Николай Кулемин
результативными действиями не отметился.
«Коламбус»
набрал 98 очков и лидирует в Восточной конференции. У «Айлендерс» 78 очков и
девятое место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Коламбус - 2:3 О.Т. (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы:
Хэмоник (Чимера, Бьювилье), 14:18 (1:0). Бьоркстранд 21:00 (1:1). Андерсон (Фолиньо, Веренски), 35:48 (1:2). Таварес (Зайденберг, Мейфилд), 48:48 (2:2). Эткинсон (Дубински, Веренски), 61:19 (2:3).
Место и дата
18 марта 20:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция