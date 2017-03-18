Игорь Семшов: «Арсенал» ничего не опасается, мы будем цепляться за очки на «Петровском»

Тренер «Арсенала» Игорь Семшов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в 20-м туре премьер-лиги.

– В матче с одним из лидеров чемпионата «Арсенал» ничего не опасается. Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Будем цепляться за очки на «Петровском». Не кривя душой, многие специалисты на нас не рассчитывают. У нас честолюбивые футболисты, и, наверно, только в играх против «Зенита», ЦСКА, «Спартака» они могут оценить свой уровень. Все игроки это понимают, они отдадут все, чтобы и себя проверить, и команде помочь, – сказал Семшов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» и «Арсенал» встретятся на стадионе «Петровский» 19 марта. Начало матча в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

После 19 туров сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 36 очков. От «Спартака» подопечные Мирчи Луческу отстают на девять очков. «Арсенал» с 15 очками идет на 14-й позиции.

Игорь Семшов работает в тренерском штабе тульского клуба с 13 января 2017 года.