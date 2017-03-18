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Даниил Апальков: ЦСКА был фаворитом, но это не такая уж великая победа

Источник:  ТАССКомментарии

Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков подвел итог серии второго раунда Кубка Гагарина против ЦСКА.

Сегодня ярославцы, обыграв армейцев в шестом матче (3:1), выиграли серию со счетом 4-2. В прошлом сезоне «Локомотив» уступил на этой же стадии СКА, с которым сейчас сыграют в финале Западной конференции.

«Мы прибавили в большинстве - в том сезоне мы очень бездарно сыграли в этом компоненте. Но это уже вспоминать неохота - новый сезон, новый плей-офф, новый соперник», - сказал Апальков. По его словам, исход серии с ЦСКА во многом решила игра команды в большинстве и меньшинстве, а также игра вратарей. В ходе серии травмированного Алексея Мурыгина в воротах заменил Александр Судницын, пропустивший в трех матчах две шайбы. «ЦСКА был фаворитом, но это не такая уж великая победа. С начала серии мы были готовы к ней, не хотели уступать ни в одном матче, бились, старались. ЦСКА показывал очень хороший хоккей. Судницын не играл давно, хотели ему помочь, но так получилось, что он нам помог», - отметил Апальков.

Матч

Локомотив - ЦСКА - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Красковский (Коледов, Коршков), 7:07 (1:0). Тальбо (Накладал, Крунвалль), 32:25 (2:0 - бол.). Локтионов (Накладал, Крунвалль), 41:01 (3:0 - бол.). да Коста (Муршак), 57:52 (3:1 - бол.).

Место и дата

18 марта 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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