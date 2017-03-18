«Газпром-Югра» разгромила «Тюмень», «Дина» обыграла «Новую Генерацию»
Состоялись матчи
19-го тура чемпионата России по мини-футболу.
Мини-футбол.
Чемпионат России
Суперлига.
Регулярный чемпионат
19-й тур
«Газпром-Югра» -
«Тюмень» - 9:1
КПРФ – «Новая
Генерация» - 5:2
«Дина» - «Синара»
- 2:0
«Ухта» - «Сибиряк»
- 3:4
«Дина» с 57
очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте «Газпром-Югра», у которой
56 очков. Третьим идет «Динамо» - 53 очка.
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