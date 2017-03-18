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«Газпром-Югра» разгромила «Тюмень», «Дина» обыграла «Новую Генерацию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состоялись матчи 19-го тура чемпионата России по мини-футболу.

Мини-футбол. Чемпионат России

Суперлига. Регулярный чемпионат

19-й тур

«Газпром-Югра» - «Тюмень» - 9:1

КПРФ – «Новая Генерация» - 5:2

«Дина» - «Синара» - 2:0

«Ухта» - «Сибиряк» - 3:4

«Дина» с 57 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте «Газпром-Югра», у которой 56 очков. Третьим идет «Динамо» - 53 очка.

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