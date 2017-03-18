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Букмекеры считают, что у «Ак Барса» более предпочтительные шансы в шестой игре с «Авангардом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на шестую встречу ½ финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции, в которой «Ак Барс» примет «Авангард».

Победа казанцев в основное время оценивается коэффициентом 2,30, тогда как виктория омичей идет за 2,88.

За ничью букмекеры предлагают 3,60.

Игра начнется в воскресенье в 17:00 мск.

Напомним, в серии до четырех побед команда из Татарстана ведет со счетом 3-2.

Матч

Ак Барс - Авангард

Место и дата

19 марта 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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