Букмекеры считают, что у «Ак Барса» более предпочтительные шансы в шестой игре с «Авангардом»
Букмекерские конторы выставили котировки на шестую встречу ½ финала плей-офф КХЛ в Восточной конференции, в которой «Ак Барс» примет «Авангард».
Победа казанцев в основное время оценивается коэффициентом 2,30, тогда как виктория омичей идет за 2,88.
За ничью букмекеры предлагают 3,60.
Игра начнется в воскресенье в 17:00 мск.
Напомним, в серии до четырех побед команда из Татарстана ведет со счетом 3-2.
Матч
Место и дата
19 марта 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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