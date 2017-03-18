Пламен Константинов: Хотелось уверенно победить «Динамо-ЛО», чтобы сохранить свою позицию в таблице

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов поделился впечатлениями от победы над «Динамо-ЛО» в 24-м туре Суперлиги (3:0) и рассказал о травме диагонального Николая Павлова.

– Важно было после неубедительной игры в Краснодаре быстрей реабилитироваться, вернуться в правильное русло. Я доволен первыми двумя партиями, многое решила наша подача. Если мы будем так подавать – всем нашим соперникам будет непросто. Пожалуй, это был самый большой «плюс» нашей команды. В концовке третьего сета удачно вышел Еремин, и, опять же, за счет успешной подачи смог переломить ситуацию. Нам хотелось уверенно победить, чтоб сохранить свою позицию в турнирной таблице.

– Надолго ли выбыл Николай Павлов?

– Павлов – большая потеря для нас. Он сломал палец на тренировке, надеемся, что он как можно быстрее вернется в строй. Сложно давать прогнозы на его восстановление, но, думаю, что к играм плей-офф он уже точно сможет помочь команде, – приводит слова Константинова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, Павлов пропустил матч против «Динамо-ЛО». «Локомотив» выиграл встречу в трех партиях (25:15, 25:18, 25:23). Игра проходила в Новосибирске.

Подопечные Пламена Константинова набрали 51 очко и остались на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Клуб из Ленинградской области занимает 12-ю позицию, имея в активе 19 очков. Для подопечных Олега Согрина это восьмое поражение подряд.

В 25-м туре, который будет предпоследним в Суперлиге, «Локомотив» встретится с новокуйбышевской «Новой», а «Динамо-ЛО» сыграет на выезде с московскими одноклубниками. Матчи состоятся 25 марта.