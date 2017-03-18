Вавринка обыграл Каррено-Бусту и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе
Матч 1/2 финала
турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США) между швейцарцем Станисласом Вавринкой и испанцем
Пабло Каррена-Бустой завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет
матча – 6:3, 6:2 в пользу Вавринки.
Матч продолжался
один час и четыре минуты. Вавринка сделал четыре эйса при трех у соперника.
Спортсмены не допустили ни одной двойной ошибки. В финале Вавринка сыграет с
победителем матча Роджер Федерер (Швейцария) – Джек Сок (США).
Турнир АТР. Индиан-Уэллс
(США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 6 993 450
долларов
1/2 финала
Матч
Каррено-Буста П. (Испания) - Вавринка С. (Швейцария) - 3:6, 2:6
Место и дата
18 марта 21:00, , Онлайн-трансляция
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