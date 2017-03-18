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Вавринка обыграл Каррено-Бусту и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/2 финала турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США) между швейцарцем Станисласом Вавринкой и испанцем Пабло Каррена-Бустой завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:2 в пользу Вавринки.

Матч продолжался один час и четыре минуты. Вавринка сделал четыре эйса при трех у соперника. Спортсмены не допустили ни одной двойной ошибки. В финале Вавринка сыграет с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария) – Джек Сок (США).

Турнир АТР. Индиан-Уэллс (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 6 993 450 долларов

1/2 финала

Матч

Каррено-Буста П. (Испания) - Вавринка С. (Швейцария) - 3:6, 2:6

Место и дата

18 марта 21:00, , Онлайн-трансляция

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