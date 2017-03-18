ФК «Спартак»: Судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам пенальти
Пресс-служба «Спартака» выразила мнение, что в матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1) главный судья Михаил Вилков должен был назначить пенальти в пользу красно-белых.
«В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист «Локомотива» откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом. Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары», - говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».
Напомним, в нынешнем сезоне РФПЛ команда Массимо Карреры ни разу не била пенальти.
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция