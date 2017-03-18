ФК «Спартак»: Судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам пенальти

Пресс-служба «Спартака» выразила мнение, что в матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1) главный судья Михаил Вилков должен был назначить пенальти в пользу красно-белых.

«В середине первого тайма у главного арбитра Вилкова был повод назначить пенальти, когда футболист «Локомотива» откровенно толкнул Зе Луиша, умело укрывшего мяч корпусом. Но судьи в этом сезоне, видимо, решили не давать нам 11-метровые удары», - говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

Напомним, в нынешнем сезоне РФПЛ команда Массимо Карреры ни разу не била пенальти.