Руслан Нигматуллин: Гол Ари состоялся исключительно за счет его высокого мастерства

Бывший голкипер «Спартака» и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от очного противостояния этих команд в 20-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Я болел за хорошую игру. Не поймите превратно, но я с детства болел за «Спартак», а после своей игроцкой карьеры — за «Локомотив». К сожалению, субботняя ничья получилась в пользу ЦСКА и «Зенита». В воскресенье эти команды получат возможность сократить отставание от лидера чемпионата до шести очков.

Гол Ари? Не хочу искать оплошности у игроков спартаковской обороны. Считаю, гол состоялся исключительно за счет высокого мастерства нападающего.

Голкиперы в целом выглядели достойно, хотя без кое-каких помарок все же не обошлось. Так, в первом тайме Маринато (Гилерме) рискованно выпускал мяч из рук. Спартаковцы могли добить его в сетку», - цитирует Нигматуллина «Газета.ru».

Счет в конце первого тайма открыл нападающий железнодорожников Ари. Бывший игрок красно-белых головой замкнул навес Владислава Игнатьева. В дебюте второй половины Квинси Промес принял скидку в исполнении Зе Луиша и поразил ворота Маринато Гилерме.

Команда Массимо Карреры набрала 45 очков и продолжает лидировать в таблице первенства, на девять очков опережая ЦСКА и «Зенит». При этом у армейцев и питерцев игры в запасе - соответственно против «Терека» на выезде и «Арсенала» дома. Красно-зеленые с 27 баллами догнали идущий девятым «Рубин».

В следующем туре «Спартак» 3 апреля примет «Оренбург», а «Локомотив» 1 апреля сыграет на выезде с «Уфой».