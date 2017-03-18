Руслан Нигматуллин: Гол Ари состоялся исключительно за счет его высокого мастерства
Бывший голкипер «Спартака»
и «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от очного
противостояния этих команд в 20-м туре чемпионата России. Напомним, что игра
завершилась вничью (1:1).
«Я болел за хорошую игру. Не поймите превратно, но я с
детства болел за «Спартак», а после своей игроцкой карьеры — за «Локомотив». К
сожалению, субботняя ничья получилась в пользу ЦСКА и «Зенита». В воскресенье
эти команды получат возможность сократить отставание от лидера чемпионата до
шести очков.
Гол Ари? Не хочу искать оплошности у игроков спартаковской
обороны. Считаю, гол состоялся исключительно за счет высокого мастерства
нападающего.
Голкиперы в целом выглядели достойно, хотя без кое-каких
помарок все же не обошлось. Так, в первом тайме Маринато (Гилерме) рискованно
выпускал мяч из рук. Спартаковцы могли добить его в сетку», - цитирует Нигматуллина
«Газета.ru».
Счет
в конце первого тайма открыл нападающий железнодорожников Ари. Бывший игрок
красно-белых головой замкнул навес Владислава Игнатьева. В дебюте второй
половины Квинси Промес принял скидку в исполнении Зе Луиша и поразил ворота
Маринато Гилерме.
Команда
Массимо Карреры набрала 45 очков и продолжает лидировать в таблице первенства,
на девять очков опережая ЦСКА и «Зенит». При этом у армейцев и питерцев игры в
запасе - соответственно против «Терека» на выезде и «Арсенала» дома. Красно-зеленые
с 27 баллами догнали идущий девятым «Рубин».
В следующем туре «Спартак» 3 апреля примет «Оренбург», а «Локомотив» 1 апреля сыграет на выезде с «Уфой».
Матч
Локомотив - Спартак - 1:1 (1:0)
Голы
Ари 41 (1:0). Промес 52 (1:1).
Состав
Локомотив: Гилерме, Чорлука (Пейчинович, 46), Денисов В., Кверквелия, Михалик, Игнатьев, Миранчук А., Фернандеш (Майкон, 76), Тарасов (Баринов, 62), Денисов И., Ари
Спартак: Ребров, Комбаров, Таски, Кутепов, Ещенко, Промес, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ананидзе (Попов, 70), Зе Луиш
Предупреждения:
Игнатьев, 34; Фернандеш, 72; Ари, 84 - Фернандо, 29; Ещенко, 80
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
18 марта 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция