Андрей Червиченко: «Крылья Советов» и «Ростов» сыграют вничью 1:1

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на встречу 20-го тура чемпионата России, в которой «Крылья Советов» примут «Ростов».

- Думаю, что в этом матче будет ничья – 1:1. Если бы ростовчане не играли на неделе в Лиге Европы, поставил бы на их минимальную победу. Но слишком уж много сил они оставили в Манчестере, - сказал Червиченко.

Встреча в Самаре начнется в воскресенье в 14:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.