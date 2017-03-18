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Андрей Червиченко: «Крылья Советов» и «Ростов» сыграют вничью 1:1

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на встречу 20-го тура чемпионата России, в которой «Крылья Советов» примут «Ростов».

- Думаю, что в этом матче будет ничья – 1:1. Если бы ростовчане не играли на неделе в Лиге Европы, поставил бы на их минимальную победу. Но слишком уж много сил они оставили в Манчестере, - сказал Червиченко.

Встреча в Самаре начнется в воскресенье в 14:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Крылья Советов - Ростов

Место и дата

19 марта 14:00, Металлург, Текстовая трансляция

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