«Бордо» разгромил «Монпелье» благодаря дублю Диего Ролана
Матч 30-го тура
чемпионата Франции между «Бордо» и «Монпелье» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Бордо».
В составе победителей
дубль сделал Диего Ролан. Также отличились Юнус Санкаре , Валентин Вада (с
пенальти) и Малколм. У «Монпелье» с 11-метровой отметки забил Рияд Будебуз. В
концовке матча у гостей был удален Даниэль Конгре.
«Бордо» набрал
46 очков и занимает шестое место в чемпионате Франции. У «Монпелье» 33 очка и
15-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
30-й тур
Матч
Голы
Ролан 25 (1:0). Санхаре 29 (2:0). Вада 32 (3:0). Будебуз 47 (3:1). Ролан 76 (4:1). Оливейра 90 (5:1).
Состав
Бордо: Каррассо, Сабали, Левчук, Контенто, Паллуа, Тулалан, Оливейра, Камано (Оунас, 72), Санхаре, Вада (Плашил, 69), Ролан (Менез, 80)
Монпелье: Пьонье, Руссийон (Камара, 73), Конгре, Мукиэле, Деплажне (Мбенза, 61), Хилтон, Сессеньон, Скири, Будебуз, Муние
Удаления:
нет - Конгре, 81
Судья:
Бартоломью Варела (Франция)
Место и дата
18 марта 22:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция