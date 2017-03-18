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«Бордо» разгромил «Монпелье» благодаря дублю Диего Ролана

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 30-го тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Монпелье» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Бордо».

В составе победителей дубль сделал Диего Ролан. Также отличились Юнус Санкаре , Валентин Вада (с пенальти) и Малколм. У «Монпелье» с 11-метровой отметки забил Рияд Будебуз. В концовке матча у гостей был удален Даниэль Конгре.

«Бордо» набрал 46 очков и занимает шестое место в чемпионате Франции. У «Монпелье» 33 очка и 15-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

30-й тур

Матч

Бордо - Монпелье - 5:1 (3:0)

Голы

Ролан 25 (1:0). Санхаре 29 (2:0). Вада 32 (3:0). Будебуз 47 (3:1). Ролан 76 (4:1). Оливейра 90 (5:1).

Состав

Бордо: Каррассо, Сабали, Левчук, Контенто, Паллуа, Тулалан, Оливейра, Камано (Оунас, 72), Санхаре, Вада (Плашил, 69), Ролан (Менез, 80)

Монпелье: Пьонье, Руссийон (Камара, 73), Конгре, Мукиэле, Деплажне (Мбенза, 61), Хилтон, Сессеньон, Скири, Будебуз, Муние

Удаления:

нет - Конгре, 81

Судья:

Бартоломью Варела (Франция)

Место и дата

18 марта 22:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

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