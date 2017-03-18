«Бордо» разгромил «Монпелье» благодаря дублю Диего Ролана

Матч 30-го тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Монпелье» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Бордо».

В составе победителей дубль сделал Диего Ролан. Также отличились Юнус Санкаре , Валентин Вада (с пенальти) и Малколм. У «Монпелье» с 11-метровой отметки забил Рияд Будебуз. В концовке матча у гостей был удален Даниэль Конгре.

«Бордо» набрал 46 очков и занимает шестое место в чемпионате Франции. У «Монпелье» 33 очка и 15-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

30-й тур