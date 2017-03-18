Владислав Гавриков: Особо не волнует, что СКА – фаворит серии

Защитник «Локомотива» Владислав Гавриков поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в шестом матче серии (3:1) и выхода команды в 1/2 финала Кубка Гагарина, где ее соперником будет петербургский СКА.

- Никакой проблемы, что СКА - фаворит. Есть ли у нас в связи с этим преимущество? Нас это не особо волнует. Будем готовиться к СКА. Сейчас я вам не смогу ничего сказать по СКА: сначала надо сесть, разобрать, подготовиться. А сейчас мы только ЦСКА прошли.

Эмоции еще не стихли, только-только осознаем. ЦСКА спасибо за серию, это хорошая команда. Мы показали свою игру. Согласен, что пятый матч получился переломным. Нам надо было выиграть в Москве, потому что здесь уже, как говорится, и стены помогают.

На ЦСКА было большое давление, у них не было права на ошибку, а нам надо было просто играть в свою игру. Большинство выиграло это серию, я согласен, как и с Минском. Забили очень важные голы, когда нам это было очень нужно. Какие-то матчи перевернули именно в большинстве, - приводит слова Гаврикова «Р-Спорт».

Напомним, «Локомотив» обыграл ЦСКА в шестом матче серии со счетом 3:1. Шайбы у железнодорожников забросили Павел Красковский, Макс Тальбо и Андрей Локтионов. У армейцев отличился Стефан Да Коста. По ходу матча защитник московского клуба Григорий Панин получил два больших штрафа за грубую игру против Макса Тальбо и Брэндона Козуна.

Подопечные Алексея Кудашова выиграли серию со счетом 4-2. Ярославцы одержали победы во втором (4:3), четвертом (5:1), пятом (2:1) и шестом матчах, а армейцы обыгрывали соперников в первой (4:2) и третьей встречах (2:1).

В финале Западной конференции «Локомотив» встретится с петербургским СКА, который ранее выбил из Кубка Гагарина «Витязь» (4-0) и «Динамо» из Москвы (4-1). Первые матчи серии пройдут в Санкт-Петербурге 23 и 25 марта. В Ярославле команды сыграют 27 и 29 марта. Если потребуются дополнительные игры - они состоятся 31 марта, 2 и 4 апреля.