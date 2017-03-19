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Арсен Венгер: Я уже определился со своим будущим

Источник:  Сайт болельщиков лондонского «Арсенала»Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение команды от «Вест Бромвича» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Я уже определился со своим будущим. Скоро вы все узнаете.

Но не стоит делать трагедию из сложившейся ситуации. У нас неудачный период, какого у нас никогда не было за 20 лет, и это гораздо важнее, чем ситуация с моим будущим.

Баннеры? Я смотрел за игрой. Я не смотрю на трибуны во время матчей. Нужно принять все как есть и сконцентрироваться на работе.

Всегда обидно, когда проигрываешь вот так. Берем ответственность на себя, теперь нужно подготовиться к следующим матчам», - сказал Венгер.

Матч

Вест Бромвич - Арсенал - 3:1 (1:1)

Голы

Доусон 13 (1:0). Санчес 15 (1:1). Робсон-Кану 56 (2:1). Доусон 75 (3:1).

Состав

Вест Бромвич: Фостер, Доусон, Эванс, МакАули Г., Ньом, Брант (Якоб, 72), Шадли (Филд, 90), Маклин, Ливермор, Флетчер, Рондон (Робсон-Кану, 54)

Арсенал: Чех (Оспина, 38), Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт (Жиру, 65), Санчес (Айвоби, 78), Уэлбек

Предупреждения:

Маклин, 42 - нет

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

18 марта 15:30, Хоторнс, Онлайн-трансляция

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