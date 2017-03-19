Ведран Чорлука и Виталий Денисов получили травмы в матче со «Спартаком»

Игорь Семшов: «Арсенал» ничего не опасается, мы будем цепляться за очки на «Петровском»

Тренер «Арсенала» Игорь Семшов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился ожиданиями от встречи с «Зенитом» в 20-м туре премьер-лиги.