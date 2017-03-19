«Бетис» обыграл «Осасуну», благодаря голам Наваррро и Кастро
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле
обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.
В составе победителей мячи забили Рафаэль Наварро и Рубен
Кастро.
«Бетис» с 31-м очком поднялся на 13-е место в турнирной
таблице, а «Осасуна» замыкает таблицу, имея в активе 11 баллов.
В следующем туре подопечные Виктора Санчеса 31 марта на
выезде сыграют с «Эспаньолом», а команда из Памплоны 1 апреля примет «Атлетик».
Чемпионат Испании
28-й тур
Матч
Голы
Наварро 4 (1:0). Кастро 28 (2:0).
Состав
Бетис: Адан, Дурмиси, Тошка, Песселья, Манди, Себальос (Петрос, 88), Пардо (Донк, 82), Наварро, Брашанац, Кастро (Хоакин, 66), Санабрия
Осасуна: Сиригу, Буньэль, Клерк, Ойер, Вуядинович, Мерида (Чосич, 70), Торрес (де лас Куэвас, 75), Лоэ, Ромеро, Кодро, Леон (Риера, 75)
Предупреждения:
нет - Кодро, 8; Мерида, 51; Буньэль, 60
Судья:
Алварес Искьердо (Испания)
Место и дата
18 марта 22:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция