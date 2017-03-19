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«Бетис» обыграл «Осасуну», благодаря голам Наваррро и Кастро

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Рафаэль Наварро и Рубен Кастро.

«Бетис» с 31-м очком поднялся на 13-е место в турнирной таблице, а «Осасуна» замыкает таблицу, имея в активе 11 баллов.

В следующем туре подопечные Виктора Санчеса 31 марта на выезде сыграют с «Эспаньолом», а команда из Памплоны 1 апреля примет «Атлетик».

Чемпионат Испании
28-й тур

Матч

Бетис - Осасуна - 2:0 (2:0)

Голы

Наварро 4 (1:0). Кастро 28 (2:0).

Состав

Бетис: Адан, Дурмиси, Тошка, Песселья, Манди, Себальос (Петрос, 88), Пардо (Донк, 82), Наварро, Брашанац, Кастро (Хоакин, 66), Санабрия

Осасуна: Сиригу, Буньэль, Клерк, Ойер, Вуядинович, Мерида (Чосич, 70), Торрес (де лас Куэвас, 75), Лоэ, Ромеро, Кодро, Леон (Риера, 75)

Предупреждения:

нет - Кодро, 8; Мерида, 51; Буньэль, 60

Судья:

Алварес Искьердо (Испания)

Место и дата

18 марта 22:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция

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