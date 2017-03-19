«Милан» с минимальным счетом обыграл «Дженоа»
В матче 29-го тура
чемпионата Италии «Милан» на «Сан-Сиро» обыграл «Дженоа» со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей забил Матиас
Фернандес.
«Милан» с 53 очками поднялся на шестое место в турнирной
таблице, а «Дженоа» расположился на 16-й строчке, имея в активе 29 баллов.
В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы 2 апреля на
выезде сыграют с «Пескарой», а «грифоны» в этот же день примут «Аталанту».
Чемпионат Италии
29-й тур
Матч
Голы
Фернандес 34 (1:0).
Состав
Милан: Доннарумма, Палетта, Ванджони, Сапата, Де Шильо, Куцка, Фернандес (Пашалич, 74), Деулофеу, Бертолаччи (Локателли, 3), Лападула (Антонелли, 87), Окампос
Дженоа: Ламанна, Джентилетти, Муньос, Иццо (Бираши, 69), Таарабт (Пинилья, 76), Лазович (Эденилсон, 61), Катальди, Нтчам, Лаксальт, Хильемарк, Симеоне
Предупреждения:
Де Шильо, 78 - Катальди, 36; Джентилетти, 90
Судья:
Кармин Руссо (Италия)
Место и дата
18 марта 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция