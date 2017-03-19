«Милан» с минимальным счетом обыграл «Дженоа»

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Милан» на «Сан-Сиро» обыграл «Дженоа» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил Матиас Фернандес.

«Милан» с 53 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, а «Дженоа» расположился на 16-й строчке, имея в активе 29 баллов.

В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы 2 апреля на выезде сыграют с «Пескарой», а «грифоны» в этот же день примут «Аталанту».

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29-й тур