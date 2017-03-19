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«Милан» с минимальным счетом обыграл «Дженоа»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Милан» с минимальным счетом обыграл «Дженоа»
Источник: ФК «Милан»

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Милан» на «Сан-Сиро» обыграл «Дженоа» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил Матиас Фернандес.

«Милан» с 53 очками поднялся на шестое место в турнирной таблице, а «Дженоа» расположился на 16-й строчке, имея в активе 29 баллов.

В следующем туре подопечные Винченцо Монтеллы 2 апреля на выезде сыграют с «Пескарой», а «грифоны» в этот же день примут «Аталанту».

Чемпионат Италии
29-й тур 

Матч

Милан - Дженоа - 1:0 (1:0)

Голы

Фернандес 34 (1:0).

Состав

Милан: Доннарумма, Палетта, Ванджони, Сапата, Де Шильо, Куцка, Фернандес (Пашалич, 74), Деулофеу, Бертолаччи (Локателли, 3), Лападула (Антонелли, 87), Окампос

Дженоа: Ламанна, Джентилетти, Муньос, Иццо (Бираши, 69), Таарабт (Пинилья, 76), Лазович (Эденилсон, 61), Катальди, Нтчам, Лаксальт, Хильемарк, Симеоне

Предупреждения:

Де Шильо, 78 - Катальди, 36; Джентилетти, 90

Судья:

Кармин Руссо (Италия)

Место и дата

18 марта 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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