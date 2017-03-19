Максим Канунников: «Рубину» в атаке немного не хватает наглости
Нападающий «Рубина»
Максим Канунников поделился мнением об игре 20-го тура чемпионата России с
«Уралом» (0:1).
«Проиграли. Заслуженно, не заслуженно… Хотел бы поздравить «Урал» с хорошей игрой, с победой. Потому что они всю игру здорово действовали, у них были хорошие моменты, атаки. У нас тоже были, в частности, у меня в начале матча. Забей мы первыми, не знаю, как бы все повернулось. Конечно, в атаке немного не хватает наглости.
Сыграли четыре игры, два забитых мяча, это не есть хорошо. Будем работать дальше. Нам скоро вновь с ними встречаться, поэтому тщательно разберем игру, будем готовиться», - приводит слова Канунникова официальный сайт «Рубина».
Матч
Голы
Ильин 11 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Динга, Новиков, Данцев, Бикфалви, Емельянов, Димитров (Серченков, 87), Кулаков, Манучарян (Коробов, 68), Лунгу, Ильин (Бугуи, 90)
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Набиуллин (Ткачук, 67), Бурлак, Мвила, Цакташ, Ахметов, Жемалетдинов (Лестьенн, 69), Жонатас, Канунников
Предупреждения:
Бикфалви, 69; Коробов, 83 - Жонатас, 80
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
18 марта 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция