Нико Хюлькенберг: Через два-три года хочу быть готовым к борьбе за чемпионский титул

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг заявил, что надеется получить шанс на борьбу за чемпионство в сезоне 2019 года.

«Мы не можем ждать чудес от этого года. Те, кто считают так, не понимают этот спорт. Если принимать во внимание то, с чего команда начинала, то ожидать от нас высоких результатов сейчас просто нереально.

Через два-три года, начиная с 2019-го, я хочу быть готовым к борьбе за чемпионский титул», - сказал Хюлкенюерг.