Нико Хюлькенберг: Через два-три года хочу быть готовым к борьбе за чемпионский титул
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг заявил, что надеется
получить шанс на борьбу за чемпионство в сезоне 2019 года.
«Мы не можем ждать чудес от этого года. Те, кто
считают так, не понимают этот спорт. Если принимать во внимание то, с чего
команда начинала, то ожидать от нас высоких результатов сейчас просто
нереально.
Через два-три года, начиная с 2019-го, я хочу быть
готовым к борьбе за чемпионский титул», - сказал Хюлкенюерг.
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