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Антонио Конте: Мы с первой и до последней минуты демонстрировали волю к победе

Источник:  Русскоязычный сайт «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Сток Сити» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Безусловно, это крайне важная победа.  Мы приехали в гости к очень сильной команде с хорошо поставленной игрой и мастеровитыми футболистами в составе. Это вдвойне сложно, учитывая, что мы вступаем в решающую стадию сезона. Тем не менее, мы с первой и до последней минуты демонстрировали волю к победе, и я особо ценю это. Мои игроки были готовы к непростому матчу и вышли на поле с желанием биться за победу.

 Мы выиграли два непростых выездных матча, против «Вест Хэма» и «Стоука», а в концовке сезона это может иметь решающее значение», - сказал Конте.

Матч

Сток Сити - Челси - 1:2 (1:1)

Голы

Виллиан 14 (0:1). Уолтерс 38 (1:1). Кэйхилл 87 (1:2).

Состав

Сток Сити: Грант, Кэмерон, Питерс, Бардсли, Шоукросс, Мартинс Инди, Собхи (Крауч, 90), Аллен, Арнаутович, Берахино (Диуф, 61), Уолтерс

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Матич (Лофтус-Чик, 82), Виллиан (Зума, 88), Мозес (Фабрегас, 70), Канте, Коста, Педро

Предупреждения:

Аллен, 15; Бардсли, 40; Питерс, 65; Мартинс Инди, 65; Кэмерон, 90 - Коста, 17; Фабрегас, 90

Удаления:

Бардсли, 90 - нет

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

18 марта 18:00, Британия, Онлайн-трансляция

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