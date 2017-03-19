Антонио Конте: Мы с первой и до последней минуты демонстрировали волю к победе

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Сток Сити» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Безусловно, это крайне важная победа. Мы приехали в гости к очень сильной команде с хорошо поставленной игрой и мастеровитыми футболистами в составе. Это вдвойне сложно, учитывая, что мы вступаем в решающую стадию сезона. Тем не менее, мы с первой и до последней минуты демонстрировали волю к победе, и я особо ценю это. Мои игроки были готовы к непростому матчу и вышли на поле с желанием биться за победу.

Мы выиграли два непростых выездных матча, против «Вест Хэма» и «Стоука», а в концовке сезона это может иметь решающее значение», - сказал Конте.