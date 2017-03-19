Антонио Конте: Мы с первой и до последней минуты демонстрировали волю к победе
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал
победу над «Сток Сити» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.
«Безусловно, это крайне важная победа. Мы приехали в гости к очень сильной команде с
хорошо поставленной игрой и мастеровитыми футболистами в составе. Это вдвойне
сложно, учитывая, что мы вступаем в решающую стадию сезона. Тем не менее, мы с
первой и до последней минуты демонстрировали волю к победе, и я особо ценю это.
Мои игроки были готовы к непростому матчу и вышли на поле с желанием биться за
победу.
Мы выиграли два непростых выездных матча, против «Вест Хэма» и «Стоука», а в концовке сезона это может иметь решающее значение», - сказал Конте.
Матч
Голы
Виллиан 14 (0:1). Уолтерс 38 (1:1). Кэйхилл 87 (1:2).
Состав
Сток Сити: Грант, Кэмерон, Питерс, Бардсли, Шоукросс, Мартинс Инди, Собхи (Крауч, 90), Аллен, Арнаутович, Берахино (Диуф, 61), Уолтерс
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэйхилл, Луиз, Матич (Лофтус-Чик, 82), Виллиан (Зума, 88), Мозес (Фабрегас, 70), Канте, Коста, Педро
Предупреждения:
Аллен, 15; Бардсли, 40; Питерс, 65; Мартинс Инди, 65; Кэмерон, 90 - Коста, 17; Фабрегас, 90
Удаления:
Бардсли, 90 - нет
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
18 марта 18:00, Британия, Онлайн-трансляция