Карло Анчелотти: Мы выложимся на максимум в Менхенгладбахе

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с менхенгладбахской «Боруссией».

«Возможно, то что, мы отдохнули, будет нашим преимуществом. Но только в том случае, если мы покажем игру на высоких скоростях. Мы постараемся на протяжении 90 минут показать игру на высоких скоростях. Если мы покажем свою игру, тогда у нас будут хорошие шансы на победу.

У Гладбаха выдалась насыщенная неделя. Надеюсь, что мы сможем извлечь из этого факта преимущество. Наши батареи должен быть полностью заряжены. Мы выложимся на максимум», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Напомним, матч «Боруссия» - «Бавария» состоится сегодня, 19 марта и начется в 19:30 по московскому времени.