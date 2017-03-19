Карло Анчелотти: Мы выложимся на максимум в Менхенгладбахе
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с менхенгладбахской «Боруссией».
«Возможно, то что, мы отдохнули, будет нашим
преимуществом. Но только в том случае, если мы покажем игру на высоких
скоростях. Мы постараемся на протяжении 90 минут показать игру на высоких
скоростях. Если мы покажем свою игру, тогда у нас будут хорошие шансы на победу.
У Гладбаха выдалась насыщенная неделя. Надеюсь, что мы
сможем извлечь из этого факта преимущество. Наши батареи должен быть полностью
заряжены. Мы выложимся на максимум», - приводит слова Анчелотти
официальный сайт «Баварии».
Напомним, матч «Боруссия» - «Бавария» состоится сегодня, 19 марта и начется в 19:30 по московскому времени.
Матч
Место и дата
19 марта 19:30, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция